Maju Mantilla confiesa que necesitó ayuda psicológica tras escándalo de su esposo: "Soltaba todo"

Maju Mantilla, la querida ex Miss Mundo y conductora de televisión, decidió abrir su corazón en una reciente entrevista para el podcast de Mónica Delta. Durante la conversación, Maju recordó uno de los momentos más difíciles de su vida, cuando en 2023, su esposo, Gustavo Salcedo, fue captado ingresando a un hotel con otra mujer, en imágenes que rápidamente fueron difundidas por Magaly Medina, desatando un escándalo mediático.

Maju Mantilla revela que necesitó ayuda psicológica tras ampay de su esposo

La conductora de televisión Maju Mantilla abrió su corazón en una reciente entrevista para el podcast de Mónica Delta, 'Habla serio'. En esta conversación, Maju habló sobre el ampay de su esposo Gustavo Salcedo en 2023. Confesó que este episodio afectó profundamente su estado emocional, llevándola a buscar ayuda psicológica para poder superar la situación.

"Claro que me sentí mal, pero salía del programa, salía del canal y ahí es donde soltaba todo, no quería que me vean de esa manera" , reveló, dejando claro que, aunque trató de mantener la compostura en público, en privado necesitaba desahogarse.

La frustración por no aclarar lo ocurrido. La conductora también admitió que sintió mucha frustración por no haber aclarado lo que realmente ocurrió. Según Maju, la situación fue malinterpretada por muchos, pero decidió no entrar en detalles públicamente para evitar que el problema se agrandara.

"Mucha información suele malinterpretarse, una situación la pueden hacer polémica y pueden escandalizarla también. No es como un medio lo pinta, tú conoces cómo son las cosas, pero entrar a explicar las cosas es hasta peor", explicó.

A pesar de su decisión de no hablar del tema en su momento, Maju reconoció que esta elección le dejó un mal sabor de boca. Contó que no se sintió bien por la situación.

"Cuando no expliqué como debió ser, me sentí frustrada y eso también me ha hecho sentir mal", añadió, mostrando que no siempre es fácil dejar atrás este tipo de experiencias.

Privacidad ante todo

Maju Mantilla también aprovechó la entrevista para hablar sobre su vida privada, dejando claro que siempre ha preferido mantener a su familia alejada del ojo público.

"Nunca he compartido mis temas personales. Amo a mi familia, a mis hijos, soy una orgullosa madre. Tengo tantas razones para colgar videos, fotos, pero luego digo, la persona pública soy yo, no los expongo", comentó, subrayando la importancia de proteger a sus seres queridos de la exposición mediática.

A pesar de las dificultades, Maju Mantilla afirmó que está enfocada en mejorar como persona y en fortalecer su vida familiar. Menciona que el tiempo ayudó a que todo esté mejor.

"Creo que todo toma su tiempo, pero uno quiere que si las cosas van mal, mejoren, pero también tú tienes que mejorar. Hay cosas que primero uno tiene que trabajar personalmente", reflexionó, demostrando que sigue aprendiendo y creciendo a pesar de las adversidades.

Finalmente, Maju Mantilla dejó claro que, aunque los momentos difíciles han marcado su vida, también la han fortalecido. Ahora, con la frente en alto, continúa su camino en el mundo de la televisión, siempre cuidando a su familia y trabajando en su bienestar personal.