Adolfo Aguilar confesó que Karen Schwarz le había echado el ojo: "Me gustaban los chicos"

El reconocido conductor de televisión Adolfo Aguilar sorprendió con una reciente revelación durante una entrevista con Andrea llosa en donde afirmó que en algún momento su gran amiga Karen Schwarz sintió algún tipo de atracción hacia él sin embargo en ese momento no sabía de sus preferencias.

Como se sabe hace ya algunos meses la esposa de Ezio Oliva confesó que tal vez tuvo la esperanza de tener algún tipo de relación con Adolfo Aguilar quien se convirtió en su amigo más cercano cuando compartieron conducción en diversos programas.

Adolfo Aguilar y Karen Schwarz han trabajado juntos durante muchos años a cargo de la conducción en diversos programas de entretenimiento, la química entre los dos era innegable ya que frente a las pantallas podían deleitar a su público con su carisma y alegría.

Incluso se rumoreó que ambos estaban manteniendo alguna relación sentimental, sin embargo, fue el mismo Adolfo Aguilar quién descartó esta posibilidad tiempo después.

Andrea llosa tuvo como invitado especial a Adolfo quién se animó a contar detalles de su vida personal por lo que no fue ajeno al romance que habían creado entre Karen y él.

Y es que el conductor de televisión no tardó mucho en hacer pública su homosexualidad terminando con la ilusión de un posible romance con Karen schwarz.

Cabe resaltar que el ahora concursante de "El Gran Chef famosos" recalcó que su amistad era muy bonita sin embargo se dio cuenta que algo raro sucedía.

"Con Karen hubo esa linda química y nos llevábamos muy bien, hasta que un día nos sentamos y le digo 'oye mamita, mí me gustan los chicos, no te enamores" , dijo el conductor entre risas.

Incluso aseveró que jamás tuvo una salida romántica con la ex conductora de televisión ya que siempre priorizaron la amistad que tenían por encima de todo y así también evitaban algún tipo de malentendido que pudiera afectar su amistad.

Es importante mencionar que también la misma Karen Schwarz hace ya algún tiempo durante el programa de ¿Cuál es el verdadero? confesó que en algún momento de su vida la habían engañado y sorprendió al revelar de quién se trataba.

En ese entonces Adolfo Aguilar cuestionó a la también modelo sobre quién la había engañado a lo que ella respondió tajantemente: "Tú".

La también empresaria confesó que en el año 2011 aproximadamente tenía muchas ganas de aprender sobre la conducción y qué mejor que tomar como ejemplo Adolfo Aguilar quién ya lleva años en el rubro.

Sin embargo estas ganas de querer aprender provocaron que diversos usuarios empezaron a sospechar sobre una posible relación entre la parejita.

"A mí Adolfo me parecía churrísimo, me ilusioné, pero pensaba, '¡Qué me va a hacer caso Adolfo!'. Después él decidió contarle al público lo que realmente sentía y su verdad. Aunque he sido engañada en el pasado, ahora veo a Adolfo feliz y eso me alegra", añadió.