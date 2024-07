Christian Thorsen revela que le gustaría enamorarse y tener una familia: "No pierdo la esperanza de ser padre"

Christian Thorsen se convirtió en uno de los actores más queridos a nivel nacional tras su papel en 'Al Fondo Hay Sitio'. Ahora que está retirado de la actuación, confesó que está viviendo el máximo, le gustaría enamorarse, tener un hijo y una familia.

En una íntima entrevista, que concedió un conocido diario local, el recordado 'Platanazo' considera que la vida es disfrutar cada segundo y minuto. El actor confiesa que aunque se siente a gusto con su soledad, pero le gustaría enamorarse de alguien.

"(Quiero) estar en familia. Despertar y tener alguien al lado", revela Thorsen al diario Trome. Además confesó que uno de esos más grandes sueños es tener una hija, aunque si es hombre no tiene ningún problema.

¿Por qué Christian Thorsen no tuvo hijos?

El actor de 59 años reveló que había estado casado, pero simplemente no se dio la posibilidad de ser padre. Asimismo, se mostró preocupado por estar envejeciendo y reveló que su mayor temor es no poder valerse por sí mismo

Christian también habló sobre sus preferencias en edad para su nueva pareja. "De 30 para arriba. Si es de 22 también estamos bien" , aseguró, y en esa misma línea bromeó sobre el hecho de tener una pareja tan joven: "En diez años va cambiar pañales al bebé y a mí, ja, ja".

El actor tiene claro que formar una familia y convivir con una pareja es todo un reto, ya que chocan dos personalidades. Sin embargo, está dispuesto a aceptar el desafío; además, sorprendió al contar que aún no usa la pastilla azul, pero está dispuesto a tomarla si es necesario.

"Cuando estás joven no te das cuenta de lo importante que es el compromiso. Uno sabe que tiene que hacer un esfuerzo extra para quedarse con alguien, entender que la otra persona tiene lo suyo, su forma de ser y hay que aceptar eso", concluyó.

Thorsen ingresa a 'El Gran Chef: Famosos'

El recordado 'Platanazo' vuelve a la televisión peruana después de 9 largos años tras su salida de 'AFHS', pues Christian Thorsen ha sido presentado como uno de los jales de Latina para la nueva temporada de 'El Gran Chef famosos'.

El actor aseguró que la conversación previa para su ingreso fue amena ya que le gustó la idea de pertenecer al programa de cocina.

"No, para nada, tuvimos una charla prolongada pero no fue difícil, me gustó la idea, pregunté algunas cosas, me explicaron bien cómo era el asunto y me gustó mucho", dijo inicialmente.

Es así que, Christian Thorsen volvió a la pantalla chica, pero esta vez como participante del reality de cocina, y recientemente se contó en una entrevista que su más grande sueño es tener un hijo y formar una familia.