Christian Thorsen debuta en "El Gran Chef famosos": "AFHS no será competencia"

Uno de los actores más queridos de la televisión peruana retornan a la pantalla chica y es que Christian Thorsen ha sorprendido a propios y extraños tras ser anunciado como uno de los participantes de 'El Gran Chef famosos'.

Christian aseguró que la exitosa serie de 'Al Fondo Hay Sitio' no será competencia ya que el formato de cocina se ha ganado la atención de miles de televidentes que quieren ver a sus personajes favoritos en acción.

Christian Thorsen vuelve con 'El Gran Chef famosos'

El recordado 'Platanazo' vuelve a la televisión peruana después de 9 largos años tras su salida de 'AFHS', pues Christian Thorsen ha sido presentado como uno de los jales de Latina para la nueva temporada de 'El Gran Chef famosos'.

El actor participó en la conferencia de prensa del popular reality del canal de San Felipe este jueves y se refirió a su entrada al programa, a su ex trabajo en 'Al Fondo Hay Sitio' y a su salud la cual ha sido amenazada por el cáncer.

El actor aseguró que la conversación previa para su ingreso fue amena ya que le gustó la idea de pertenecer al programa de cocina.

"No, para nada, tuvimos una charla prolongada pero no fue difícil, me gustó la idea, pregunté algunas cosas, me explicaron bien cómo era el asunto y me gustó mucho", dijo inicialmente.

Asimismo, Thorsen aseguró que se siente bastante cómodo en el programa y con sus compañeros que se han encargado de hacerlo sentir en casa.

"Me siento muy bien, yo he hecho televisión en vivo también pero esto es grabado. Creo que hay una muy buena onda, me siento muy cómodo", agregó.

Sin embargo, el artista no evitó comentar sobre la situación actual de su salud y es que hace ya algún tiempo Christian anunció que viene batallando con el cáncer y que tiene la esperanza de salir de esta enfermedad para seguir haciendo lo que más le apasiona, la actuación.

"Me siento bien pero sigo en la pelea, sigo con el cáncer, el tratamiento me hace mucho bien, me siento bien y eso es lo más importante", dijo el actor.

Cabe resaltar que la salida de Christian Thorsen de la serie 'Al Fondo Hay Sitio' no fue de la mejor manera ya que como contó él, fue despedido del programa pese a que no sigue la serie asegura que tiene dos buenos amigos trabajando ahí.

Christian Thorsen y su batalla contra el cáncer

Uno de los actores más queridos en la historia de "Al Fondo Hay Sitio" es Christian Thorsen. A base de simpatía y carisma, el popular "Platanazo" se ganó el corazón de más de uno en la serie y su abrupta salida causó gran sorpresa entre todos sus seguidores y los de la producción nacional.

Durante su etapa en "Las Lomas", "Raúl del Prado" sostuvo un romance con "Charito" (Mónica Sánchez), el cual es muy recordado por los fanáticos de la serie. Sin embargo, tras su salida de las pantallas nacionales se ausentó de "Chollywood" y cuando reapareció, anunció que tenía cáncer de próstata.

En los últimos tres años, según confiesa, viene siguiendo un tratamiento a base de muérdago, el cual lo ha ayudado en gran manera a combatir su cáncer de próstata. "Me siento bien, sigo con mi tratamiento. El muérdago me salvó, el tratamiento en general, tomo otras cosas, pero siento que el muérdago me da vida, me hace sentir bien, me hace sentir vivo, porque lo que hace el muérdago es equilibrar tu sistema inmunológico, me siento siempre bien", dijo el actor.

Además, destacó que la fortaleza mental también es un factor a tener en cuenta cuando se quiere superar enfermedades tan potentes como lo es el cáncer. Por ello, señaló que se encuentra fortalecido en todos los aspectos y hoy es una persona totalmente renovada.

El regreso de Christian Thorsen a través de 'El Gran Chef famosos' es el inicio de una nueva oportunidad en la televisión después de haber marcado la infancia de muchos peruanos con 'AFHS'.