Adolfo Aguilar llega a la nueva temporada de 'El Gran Chef', pero recibe críticas en redes: "Cae pesado"

El Gran Chef anunció su nueva temporada llamada 'La academia' y reveló a los participantes que prometen darnos momentos emocionantes, conmovedores y más. En ese sentido, uno de los nuevos participantes es Adolfo Aguilar, quien fue presentado en medio de gran expectativa.

A pesar de que varios seguidores elogiaron al recordado presentador de televisión, otros internautas empezaron a criticar el regreso de Adolfo Aguilar a la pantalla chica. Conoce más detalles en la siguiente nota.

En medio de gran expectativa por la próxima nueva temporada de 'El Gran Chef, Adolfo Aguilar fue presentado como el nuevo jale del reality gastronómico. A través de un video promocional, el recordado presentador de televisión fue anunciado como la gran sorpresa.

Cabe resaltar que Adolfo Aguilar ya estaba dejando pistas sobre su participación en el reality de cocina, no obstante no había dado mayores detalles hasta ahora que se confirmó su integración a la cocina más famosa del Perú. Además, la nueva temporada del reality de cocina trae a figuras como Israel Dreyfus, Carlos Palma, Vanessa Terkes, Jely Reátegui, Phillip Chu Joy, Christian Thorsen, entre otros.

A pesar de que sus seguidores elogiaron el ingreso de Adolfo Aguilar al reality culinario, muchos otros internautas se mostraron en contra de este nuevo jale por parte del programa y no dudaron en mandar sus críticas contra el recordado presentador de televisión.

Como era de esperarse, cada nuevo ingreso a 'El Gran Chef Famosos' trae consigo una ola de reacciones entre buenas y malas. Ante ello, fueron los detractores de Adolfo Aguilar quienes quisieron hacerse notar a través de sus críticas contra el expresentador de televisión.

"Ya cae pesado", "Por qué lo llevan a ese pesado sin gracia", "Por qué lo reciclan, ojala se vaya y no lo ayuden a avanzar", "Rostros nuevos por favor, ya lo hemos visto por años", "Déjenlo descansar a Adolfo, necesitamos refrescar la televisión", "Antipático", "No me agrada como persona", fueron algunas de las diferentes críticas de los internautas en redes sociales.