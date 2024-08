Gonzalo Méndez, ex de Gabriela Serpa, rompe su silencio tras estafas: "He estado durmiendo en la calle"

El escándalo no se detiene. El programa "Magaly TV La Firme" vuelve a ser el centro de atención al mostrar un avance impactante donde Gonzalo Méndez, exnovio de Gabriela Serpa, reaparece desde la clandestinidad. Méndez, quien ha sido acusado de estafar a varias personas, incluyendo a figuras de la farándula, decidió romper su silencio y contar cómo ha estado viviendo tras las denuncias en su contra.

Exnovio de Gabriela Serpa reaparece desde la clandestinidad

En un adelanto del programa "Magaly TV La Firme", Gonzalo Méndez, exnovio de la actriz cómica Gabriela Serpa, ha reaparecido desde la clandestinidad, tras ser acusado de estafar a varias personas con sumas millonarias. El joven sorprende al aparecer en un estado que él mismo describe como desesperado.

"He estado durmiendo en la calle casi una semana. Estoy totalmente depresivo, me he ido a la mier**, de un momento para otro", confiesa el joven, quien asegura estar pasando por un momento muy difícil desde que se destaparon las acusaciones de estafa.

La situación de Méndez ha dejado a muchos en shock, pero a Gabriela Serpa, su exnovia, no parece conmoverla. Ella, quien fue una de las personas que más confió en él y terminó siendo estafada, no dudó en expresar su furia al ver las imágenes.

Gabriela Serpa no se queda callada. Cuando las cámaras de "Magaly TV La Firme" le mostraron a Gabriela las declaraciones de Méndez, su reacción fue contundente.

"Mentiroso, manipulador y narcisista", dijo la actriz, dejando claro que no cree ni una palabra de lo que él está diciendo. Y es que Gabriela no solo sufrió en el ámbito emocional, sino también en el económico.

Cuando su novio la estafó no solo a ella

Hace unos meses, Gabriela decidió contar su historia y revelar cómo fue estafada por su exnovio. Según su testimonio, le entregó 30 mil soles en abril, dinero que Méndez le había solicitado urgentemente para evitar que la Sunat le cerrara las cuentas.

"Me dijo que me iba a devolver mil soles más. Al día siguiente me devolvió 31 mil, pero luego me pidió otros 35 mil. Le di 30 mil más y después me dijo que la Sunat le había cerrado las cuentas. No me devolvió nada más", relató la actriz cómica, mostrando su indignación por lo sucedido.

Gonzalo Méndez no solo estafó a Gabriela, sino que también hay otras figuras del espectáculo que han denunciado situaciones similares. Uno de ellos es Israel Dreyfus, conocido chico reality, quien también ha sido víctima de Méndez.

Aunque no reveló el monto exacto, Dreyfus afirmó que la cantidad es considerable y que confió en Méndez debido a su aparente solvencia económica. "Él decía que trabajaba en la empresa de su tío con licitaciones del Estado", explicó Dreyfus.

Por otro lado, Giancarlo Cossio, un promotor que también fue estafado, contó que le prestó más de 30 mil soles a Méndez, confiando en que le devolvería el dinero.

"Yo le daba 10 y 20 mil soles y me devolvía en fechas, pero luego dejó de pagar", señaló Cossio, lamentando haber confiado en él.

El caso de Gonzalo Méndez y las estafas millonarias que cometió ha dejado a muchos sorprendidos y a otros furiosos, como es el caso de Gabriela Serpa, quien no dudó en arremeter contra él tras su reaparición. Lo que suceda en adelante con este escándalo seguirá dando de qué hablar, y "Magaly TV La Firme" promete seguir desvelando más detalles.