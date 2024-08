Shirley Arica revela su secreto para mantenerse regia a los 35 años: "Buena genética y algunos retoquitos"

Shirley Arica se convirtió en una de las figuras televisivas más sobresalientes de los últimos años y recientemente ha participado en varios realities, donde resaltó por sus romances y escultural figura. Es así que, la 'Chica realidad' revela su secreto para mantenerse regia y con una escultural figura a sus 35 años.

Shirley Arica está más regia que nunca

En entrevista para un conocido medio local, la expareja de Reimond Manco aseguro que parte de su físico se lo debe a su genética, aunque también confesó haberse realizado algunos tratamientos estéticos.

"Tengo buena genética y algunos 'retoquitos', siempre es bueno, ja, ja, ja. Lo único que hago es box, montar bicicleta y en cuanto a la comida sinceramente no me privo de nada", declaró la 'modelo de bolsillo' a Trome.

Asimismo, dijo sentirse orgullosa de haber participado recientemente en un reality chileno y no cierra la posibilidad de volver a entrar a un programa similar en el futuro, ya que tiene experiencia en ese mundo. Recordemos que ella fue una de las semifinalistas en el reality 'El Poder del Amor'.

"Sí me gustaría volver a actuar, no le cierro la oportunidad a nada, pero por el momento no se me ha presentado una oferta; yo soy una mujer de retos", agregó.

Finalmente, la 'chica realidad' no descartó mudarse a Chile de forma permanente ya que tiene mucho trabajo allá. "Chile me recibió con muchísimo cariño, me encanta el país. Por el momento estoy viajando de forma intermitente a Chile y puede ser que trabaje fijo por allá", concluyó.

Shirley Arica está enamorada

Shirley Arica se mostró feliz y tranquila con su nuevo romance con el reguetonero dominicano Uriel Romero. En una reciente entrevista, Shirley Arica compartió cómo se siente actualmente. Además dio detalles de su relación a distancia y demás proyectos.

"Estoy en una etapa muy tranquila de mi vida, enfocada en mi trabajo y disfrutando mi relación con Uriel Romero", afirmó. La modelo está dedicada a su canal de YouTube, 'Shirley Arica: Soy realidad', donde cada domingo muestra un poco de su vida personal y profesional.

Además, también se mostró feliz por los logros que ha conseguido, como su departamento y su propio estudio de pestañas.

"Estamos trabajando duro y estrenamos programa todos los domingos a las 6 de la tarde. En esta ocasión, muestro un reality de mi vida e invito a algunos personajes de la farándula", explicó Shirley.

Es así que, Shirley Arica está centrada en sus proyectos personales y a la vez enamorada, por lo que próximamente tendremos novedades, pero mientras tanto reveló que el secreto para mantenerse regia a los 35 años es hacer ejercicio.