Carlos Cacho habla sobre romance con exesposo de Shirley Arica: "El que come callado, come siempre"

Carlos Cacho fue entrevistado por el diario el Trome donde reveló detalles de su vida personal asegurando que si tuvo un romance con Rodney Pio Dean exesposo de Shirley Arica y con quien tuvo una larga relación, sin embargo, no duró mucho por diversas diferencias.

Carlos Cacho comete una infidencia sobre su vida sentimental

El estilista Carlos Cacho recordó algunos episodios de su vida sentimental donde compartió una corta relación con Rodney Pio, expareja de Shirley Arica, el profesional en moda recalcó que conoció a Shirley cuando recién iniciaba en el mundo del espectáculo.

"Ella comenzó a hacerse un nombre. Hizo cosas conmigo, la llevé de modelo a varios lugares", comenzó diciendo Carlos Cacho sobre cómo fue que conoció a Arica, para luego contar cómo conoció a Rodney.

Fue tiempo después donde Carlos se enteró que se casó con Rodney despertando su asombro ya que no hubiera imagino que ambos terminaran juntos e incluso con una hija.

"La dejé de ver y de pronto me enteré que se casó con el padre de su hija. Yo lo conocía a él, pero fue antes. Cuando me cuentan dije... '¡No puede ser!'. Me quedé petrificado", dijo el maquillador.

Asimismo, recalcó que no es culpable de tener los mismos gustos que algunas chicas del medio ya que no solo habría tenido un romance con el exesposo de Shirley sino que también como se especuló en el pasado mantuvo una 'affaire' con el popular 'Principito' ex de Micheille Soifer.

"Yo no tengo la culpa que tenga mis gustos. Esos romances míos han sido...por eso yo no anuncio nada. El que come callado, come siempre. Todo bien con todo", indicó.

Finalmente, bromeó con el hecho de que la mayoría de sus conquistas terminaron casándose con figuras conocidas del medio que al fin y al cabo decidieron formar su familia.

"No es mi culpa que las chicas de hoy en día terminen casándose con mis exs, no es mi culpa", sentenció Carlos quien no suele dar detalles de sus romances del pasado.

Hasta el momento el maquillador se mantiene soltero y no se ha sabido de alguna pareja oficial con quien esté saliendo ya que al parecer Cacho prefiere priorizar sus proyectos personales y seguir avanzando profesionalmente en el gran mundo de la moda.

Carlos Cacho reveló cuánto habría costado el anillo de compromiso de Alejandra Baigorria

Considera como la pareja del año, Alejandra Baigorria y Said Palao han consolidado su posición como una de las relaciones más sólidas en el ámbito del espectáculo peruano. Esto se ve reforzado ahora que han oficializado su compromiso. El famoso estilista no vaciló en comentar acerca del anillo que Said Palao obsequió a Alejandra Baigorria. Esto se debe a que, al observar los videos, se evidencia que se trata realmente de una joya impresionante.





"La verdad que lo veo grande (el anillo) y me parece un diamante, ahí hay sus kilates, claro por foto no se puede ver toda la magnitud de la piedra y de cuántos kilates estamos hablando, pero sí te puedo decir dos cosas: Es un diamante y de varios kilates, bien por ella, ya le tocaba. Además, a Alejandra la he visto más tranquila y a él lo he visto guapísimo, antes no lo seguía en redes y ahora sí", fueron las primeras declaraciones de Carlos Cacho.

Asimismo, indicó que el precio en el cual estaría valorizado. "Estamos hablando de unos 30 mil dólares por lo menos. Bueno, ellos están trabajando e imagino que él ha hecho el esfuerzo y se lo ha dado a su novia, me parece muy justo", indicó Carlos Cacho.