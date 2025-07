Magaly Medina explota contra el Congreso tras condecoración a Dayanita: "Son una vergüenza"

Parafrasear esta información cómo una nota periodística de más de 400 palabras con poca voz pasiva,y respetar la estructura: introducción, dos subtítulos, conclusión y respetar las citas:

Este viernes, la actriz cómica Dayanita fue reconocida en el Congreso de la República por su contribución al arte y la cultura nacional. La ceremonia se realizó en la plaza Bolívar del Parlamento y estuvo encabezada por el congresista Waldemar Cerrón, representante del partido Perú Libre. Las críticas no tardaron en llegar y Magaly Medina fue una de ellas.

Durante su programa, Magaly calificó de "circo" el evento realizado en el Congreso y cuestionó los criterios utilizados para condecorar a Dayanita. Para la periodista, esta distinción carece de sustento real y representa una burla a la cultura nacional.

"Oficialmente, hoy arrancó la etapa de circos, y arrancó en el Congreso. La payasada más grande que se le ocurrió a los congresistas. Yo me muero de la vergüenza porque cada uno de estos señores, en especial este señor que armó su circo para condecorar gente que no tiene ninguna valía. Por lo menos no para ser condecorados", expresó visiblemente indignada.