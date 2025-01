Jimmy Santi aclara su relación con 'Melcochita': "Es mi chochera ahora"

El cantante peruano Jimmy Santi, ícono de la música en los años 70, ha vuelto a reaparecer en los medios para compartir anécdotas inéditas de su vida personal y profesional.

En una entrevista reciente para el programa "Contra el Tráfico" de Ricardo Rondón, el artista habló sobre su reconciliación con el comediante Pablo Villanueva "Melcochita". El cantante, recordó el polémico incidente que protagonizó con "Melcochita" hace 17 años durante un programa en vivo de Magaly Medina, donde llegaron a los golpes. El cantante aseguró que las diferencias quedaron en el pasado y ahora mantienen una amistad.

"Diecisiete años han pasado, pero es mi chochera ahora. Cuando llego a algún lugar, me dice: 'Hermano, aquí está tu lugar a mi lado'", expresó entre risas.

El cantante reveló que el enfrentamiento se originó debido a una broma que consideró irrespetuosa, ya que desconocían sus límites como amigos. . Además, el popular interprete de "Chin Chin", mencionó que supuestamente ese encuentro era para unas disculpas por parte de 'Melcochita',

"Las bromas son bonitas entre amigos, pero si no conoces a una persona, tiene que haber respeto. Magaly fue viva, me dijeron que Melcochita quería disculparse, pero no era así", explicó.