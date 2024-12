Giselo exhibe supuesto 'chupetón' de Brunella Horna y ella se enoja: "Puedes ocasionar un divorcio"

Durante una reciente emisión de "América Hoy", Brunella Horna vivió un incómodo momento cuando Edson Dávila, conocido como Giselo, bromeó acerca de una mancha visible en su cuello, sugiriendo que podría tratarse de un 'chupetón'. La situación rápidamente se salió de control, y la conductora no dudó en responder con firmeza, asegurando que tales comentarios podrían afectar su relación con Richard Acuña.

Giselo exhibe supuesto chupetón de Brunella Horna y ella se molesta

Todo comenzó cuando Giselo interrumpió el programa "América Hoy" para señalar la mancha en el cuello de Brunella Horna y señaló que era un 'chupetón'.

"Ahhh, estás con un chupetón, te estoy viendo y no puedes venir a trabajar así", bromeó, lo que provocó la sorpresa y el malestar de la conductora.

Aunque Brunella trató de mantener la calma, rápidamente aclaró que la mancha no era lo que Giselo insinuaba.

"Desubicado, ha estado presente en ese momento. Me estuve haciendo mis ondas, mamita linda, no le crean a Edson, y se cae la risadora, se cae caliente, en mi cuello, está ahí quemado", explicó, dejando claro que la marca era una quemadura accidental causada por su rizadora, no un chupetón.

Pero la broma no terminó ahí, ya que Giselo siguió insistiendo en el tema, lo que llevó a Brunella a responder con un tono más serio.

"Eres bien mal pensado, bien mala leche, no sé qué quieres ocasionar. Mi esposo sabe que no me ha hecho ningún chupetón, pues", le dijo Brunella, visiblemente molesta. Pero lo más fuerte vino después cuando advirtió a su compañero de los posibles efectos de sus palabras: "Oye, tú sabes que, por algo así, puedes ocasionar un divorcio. Por un chiste desubicado".

La conductora dejó claro que este tipo de bromas podía afectar su relación, especialmente porque está casada con Richard Acuña.

Giselo pide disculpas y Brunella se enoja

Janet Barboza, otra conductora del programa, intervino para respaldar a Brunella y criticó a Giselo por sus comentarios.

"Yo estoy de acuerdo con mi compañera Brunella, hoy es feriado, yo creo que sin duda Edson, siempre te excedes, siembras la duda entre las parejas, riegas tu veneno por ahí, de verdad", comentó, dejando claro que este tipo de bromas no eran apropiadas.

El ambiente en el set se tensó, y aunque Giselo intentó suavizar la situación pidiendo disculpas, Brunella no ocultó su incomodidad.

"Pido disculpas, pero trata de que no sucedan estas cosas", comentó Giselo, pero Brunella no lo dejó pasar. "Estuviste presente en ese momento... No fue mi culpa, sino que Isabel me estaba haciendo las ondita, se le cayó de los nervios", expresó, haciendo hincapié en que la situación era más seria de lo que su compañero pensaba. "Ya. Ya te creímos", concluyó Edson Dávila.

Con este incidente, Giselo aprendió que, aunque sus bromas son parte de su estilo, pueden tener repercusiones inesperadas. Brunella, por su parte, dejó claro que no toleraría comentarios que pudieran poner en riesgo su estabilidad familiar.