Jorge Benavides revela la carrera universitaria que nunca terminó: "Desaprobé todos los cursos"

El reconocido comediante peruano Jorge Benavides sorprendió a sus seguidores al revelar que, antes de convertirse en una figura destacada de la televisión, había iniciado una carrera universitaria que nunca llegó a concluir. Te contamos los detalles.

Jorge Benavides revela la carrera universitaria que dejó inconclusa

Jorge Benavides, uno de los comediantes más queridos del Perú, sorprendió a sus seguidores al confesar una parte desconocida de su vida: su fallido paso por la universidad. El actor y humorista, conocido por su liderazgo en "JB en ATV", contó detalles sobre su experiencia como estudiante antes de convertirse en una de las grandes figuras de la televisión peruana.

En una entrevista, Benavides reveló cómo su intento por estudiar una carrera universitaria no salió como esperaba y cómo terminó tomando un giro inesperado hacia el mundo de la comedia.

El humorista peruano comenzó su aventura universitaria en la carrera de Ingeniería Industrial, una decisión impulsada por la presión de sus padres, que querían que siguiera una ruta más "tradicional". Sin embargo, el paso de Benavides por las aulas no fue lo que él había esperado.

Con una sonrisa, recordó su paso por los exámenes: "Fui al examen y leía las respuestas; por descarte marcaba", contó entre risas. Aunque intentó ponerle empeño, la realidad fue que, a excepción de Dibujo Técnico, "desaprobé todos los cursos", admitió con total sinceridad.

Tras varios intentos fallidos en la universidad, Benavides enfrentó una conversación decisiva con su padre. Al darse cuenta de que su hijo no estaba interesado en seguir con los estudios, su padre le hizo una pregunta crucial.

"Mi padre se dio cuenta de que no quería estudiar y me preguntó qué iba a hacer con mi vida. Mi respuesta fue que iba a incursionar en la televisión", confesó Benavides para Trome. Esta fue la pregunta que cambió su rumbo. "Le dije que iba a incursionar en la televisión", compartió el comediante.

Aunque su padre inicialmente no estaba muy convencido, lo apoyó en su decisión, lo que finalmente permitió que Benavides siguiera su verdadera pasión.

"Me respondió: 'Muy bien, desde ahora vas a trapear la casa'. Me apoyó, ja, ja, ja.", expresó el comediante.

De las aulas a los reflectores

La decisión de dejar la universidad fue difícil, pero Benavides sabía que su futuro estaba en la televisión, no en las aulas. A pesar de los comentarios de su entorno, el comediante no se rindió. De hecho, decidió presentarse al popular programa "Trampolín a la fama", un paso que marcaría el inicio de su carrera.

"Me presenté donde Augusto Ferrando", recordó, destacando que lo hizo sin el apoyo de sus amigos. Sin embargo, esta decisión resultó ser clave para que Benavides se adentrara en el mundo de la televisión y la comedia.

Hoy en día, Jorge Benavides es un referente de la comedia peruana, y a pesar de que su paso por la universidad fue breve y no exitoso, el comediante asegura que no se arrepiente. Ahora, con una exitosa carrera en la televisión, Benavides no olvida sus inicios y siempre destaca la importancia de seguir los sueños, aunque el camino no siempre sea el más convencional.