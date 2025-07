Vania Bludau destruye a Onelia Molina tras supuesta reconciliación con Mario Irivarren: "Un poco de amor propio"

Luego de que los rumores de reconciliación entre Onelia Molina y Mario Irivarren se hicieran más fuertes, Vania Bludau se pronuncia y envía tremendo mensaje a la ex de la 'calavera coqueta'. Además, la manda a que tome terapia para que fortalezca amor propio.

Por medio del programa de Magaly Medina, Vania Bludau respondió por medio de una llamada a los 'urracos' donde se pronuncia sobre el supuesto amiste entre Mario Irivarren y Onelia Molina. Aunque en un inicio trata de evitar responder, menciona que le parece raro que la odontóloga regrese con el chico reality que la humilló a nivel nacional al querer 'cerrar ciclos' con ella.

"Hagan lo que hagan ellos dos, no me importa, no es mi tema. Lamentablemente a veces se jactan mucho de que mi mamá es psicóloga, porque he escuchado de ella que dice eso, y yo digo entonces si la mamá es psicóloga, que la trate. Porque la verdad que eso sí, es como que raro de que alguien te humille tanto en televisión. Es como que yo después de los problemas que he tenido con mis exparejas, regrese ¿Me entiendes?", expresó.