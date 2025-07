Flor Ortola aclara que Mario Irivarren terminó con Onelia durante la boda de Ale Baigorria: "Fue antes de la fiesta"

Luego de que Mario Irivarren revelara conversaciones con Onelia Molina afirmando que no terminaron antes de asistir a la boda de Alejandra Baigorria. Flor Ortola salió a aclarar que ellos no terminaron antes, sino durante la fiesta.

Flor Ortola afirma Onelia y Mario terminaron durante la fiesta

En el programa de 'Ponte en la Cola', Flor Ortola se hizo presente para afirmar que ella no mintió cuando dijo que Mario Irivarren terminó con Onelia Molina, sino que se equivocó en las palabras al informar. Es así como deja en claro que no terminaron antes de asistir a la boda, sino que fue minutos antes de que se grabara la conversación entre el chico reality y Alejandra Baigorria, donde menciona que quiere comunicarse con Vania Bludau.

"Como buena profesional que soy, buena periodista, voy a aclarar. No fui correcta con las palabras que utilicé. Lo de antes puede interpretarse como días antes; con antes me refería justo antes de que se filtrara el video donde Ale le dice algo al oído a Mario (o sea minutos antes) antes de la fiesta dicho por ellos", expresó.

¡Existiría chats con Mario como evidencia!

Así mismo, la joven argentina expresó que esa información de que terminaron fue dada por el mismo Mario Irivarren y que incluso, tendría un chat que lo comprobaría. Afirma que nunca quiso ventilarlo, pero que tampoco quiere quedar como mentirosa.

"No estoy diciendo que lo que dije es mentira, estoy diciendo que usé las palabras incorrectas, salió de la boca de Mario (el fin de su relación con Onelia) tengo una conversación de Mario que no pensaba decir, pero tampoco quiero quedar como una mujer mentirosa", señaló.

Luego, Ortola agrega que estas conversaciones no son suyas, sino de otra persona y que lo estará publicando en la próxima semana. Para que así se puede evidenciar que ella no mentía en sus declaraciones y no sería como afirma la 'calavera coqueta'.

"Hay capturas, chats, conversaciones de hace meses que lo tenía guardado y quedaron ahí en el círculo íntimo. No me corresponde a mí porque no son chats míos", agregó.

Es así como Flor Ortola deja en claro que ella no mintió cuando dijo que terminaron, sino que aclara que Mario Irivarren y Onelia Molina acabaron su romance antes de que el chico reality conversara con Alejandra Baigorria, en aquel video que se viralizó en redes. Todo se expondría en los próximos días.