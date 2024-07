Magaly critica a Pamela Franco por no aclarar su situación con Cueva: "Hace cura de silencio"

Magaly Medina criticó a Pamela Franco por guardar silencio en medio de la polémica que se ha generado a raíz de una presunta reconciliación entre la cantante y Christian Cueva.

La periodista cuestionó a Franco quien hace unos meses salió al frente para confirmar su romance clandestino con el jugador, sin embargo, ahora brilla por su silencio incremento los rumores entre la 'parejita'.

Le jala las orejas a Pamela Franco

En el último programa de Magaly Tv La Firme, la conductora arremetió contra Pamela Franco por su negativa a brindar alguna declaración a los medios de comunicación ya que considera que debería aclarar su situación con el jugador quien también se encuentra en el ojo de la tormenta.

La popular 'Urraca' recordó en el mes de febrero cuando Pamela Franco decidió contar su verdad y confirmar lo que se venía rumoreando, dando por hecho que si tuvo una relación con el conocido 'Aladino'.

"Pamela Franco ahora está hecha un mar de silencio, no un mar de llanto como aquella vez que apareció en 'Mande Quien Mande', con harto llanto y arrepentimiento, pidiendo perdón y llamándose inmadura", comentó la periodista.

Asimismo, Medina afirmó que el silencio de Franco solo aumenta los rumores de una nueva infidelidad de parte de ella y el jugador y es que como se sabe la esposa de Christian no tenía conocimiento de su separación con el padre de sus hijos hasta hace unos días cuando Cueva compartió el polémico comunicado.

"Ahora, cuando todo este escándalo ya está en el candelero, ella no quiere salir y aclarar. Hace mutis, no dice nada y solo le contesta a algunas de sus amigas en la televisión, pero nada concreto", criticó la conductora.

En el corto informe del programa de la conductora se pudo ver como un reportero hizo todos los esfuerzos por conseguir alguna declaración de la cumbiambera al llegar al gimnasio, sin embargo, no tuvo éxito ya que Pamela decidió guarda silencio.

"Hace gestos, ¿no? La tienen que ayudar como si los periodistas fuéramos a hacerle daño. Ella confesó públicamente a nivel nacional en febrero de este año y ahora no tiene nada que decir", agregó Magaly.

Finalmente, la periodista hizo un llamado a Pamela Franco para que pueda afrontar las consecuencias de sus actos y terminé con las especulaciones que de por sí no la dejan bien parada a pesar de estar soltera.

"Yo la quiero ver a esa misma mujer que apareció en televisión llorando a moco tendido, tratando de que la gente entendiera que ella era apenas una chibolita que cometió un error. Ahora no tiene nada que decir", enfatizó Medina.

Hasta el momento Pamela Franco no ha brindado ningún tipo de declaración a los medios solo dejó en claro que su celebración de cumpleaños se lo habría pagado ella misma no a recibido alguna 'ayudita' de nadie.

Pamela Franco reaparece tras escándalo con Christian Cueva y se burla de críticas: "Me da risa"

La cantante de cumbia Pamela Franco vuelve a estar en el ojo de la tormenta luego de nuevamente verse vinculada con Christian Cueva, quien es futbolista casado con Pamela López. Cabe resaltar que las críticas a la cumbiambera vuelven luego de que la camioneta del futbolista haya sido captada ingresando a la fiesta de la cantante el 01 de julio.





Ante ello, las cámaras de 'Amor y Fuego' no dudaron en buscar a Pamela Franco para obtener algunas declaraciones al respecto y saber su versión de la historia. No obstante, la cumbiambera sorprendió a los televidentes con su respuesta. "Me la pasé muy bien en mi cumpleaños (...) Yo hago mi vida tranquila", afirmó la cantante antes de ingresar a entrenar en un gimnasio.

Debido a los rumores sobre que el pelotero Cueva habría pagado la fiesta de Franco, la cantante aclaró que ella corrió con todos los gastos y se burla de lo que dicen los medios. "Ha sido mi cumpleaños, yo me lo he hecho y la he pasado muy bien (¿Nadie te ha pasado las orquestas?) (Sonríe) Me da risa (los rumores)", sostuvo.