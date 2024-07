¿Quién es Joel Pinto, el arquero con el que Pamela López habría engañado a Christian Cueva?

Joel Pinto, el portero de Sport Huancayo, ha quedado envuelto en un escándalo de relaciones. Una de sus exesposas lo ha acusado de haber tenido un romance con Pamela López, la esposa del futbolista Christian Cueva, en el año 2010. Te contamos quién es el portero que está en el ojo público.

Joel Pinto, arquero de Sport Huancayo, está en el ojo de la tormenta luego de ser vinculado sentimentalmente con Pamela López, la esposa de Christian Cueva. Todo comenzó cuando la exesposa de Pinto reveló detalles sorprendentes de su pasado.

Rodrigo González, más conocido como 'Peluchín', lanzó la bomba en su programa "Amor y Fuego". Una mujer, que afirma ser la exesposa de Joel Pinto, acusó a Pamela López de haber destruido su matrimonio en 2010.

Joel Pinto es un arquero experimentado, con 44 años y una larga trayectoria en el fútbol peruano. Nació el 5 de junio de 1980 en Pisco y comenzó su carrera en Alianza Lima en el 2000. Luego pasó por varios equipos, incluyendo Coopsol de Trujillo y Sport Boys, antes de consolidarse en Sport Huancayo desde 2011. Pinto también fue convocado a la Selección Peruana en 2012.

El escándalo surgió cuando la exesposa de Pinto le escribió a 'Peluchín' para contar su historia. Según su versión, Pamela López se involucró con Pinto mientras ella aún estaba casada con él.

"Cueva contactó conmigo para que le contara toda la historia, pero yo me quedé callada. No me parece que la pongan de víctima cuando no lo es", añadió la mujer, refiriéndose a Pamela López.