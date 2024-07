Pamela Franco reaparece tras escándalo con Christian Cueva y se burla de críticas: "Me da risa"

En medio de la polémica que se ha desatado por presuntamente estar de nuevo con Christian Cueva, Pamela Franco reapareció frente a las cámaras de 'Amor y Fuego' y generó sorpresa con sus declaraciones.

La cumbiambera se ha vuelto a ver relacionada con el pelotero, cuya camioneta fue captada ingresando al cumpleaños de Pamela Franco el último 01 de julio. Ante estas imágenes y una ola de críticas en su contra, la cantante no se vio afectada. Conoce más detalles a continuación.

Pamela Franco reaparece tras escándalo con Christian Cueva

La cantante de cumbia Pamela Franco vuelve a estar en el ojo de la tormenta luego de nuevamente verse vinculada con Christian Cueva, quien es futbolista casado con Pamela López. Cabe resaltar que las críticas a la cumbiambera vuelven luego de que la camioneta del futbolista haya sido captada ingresando a la fiesta de la cantante el 01 de julio.

Ante ello, las cámaras de 'Amor y Fuego' no dudaron en buscar a Pamela Franco para obtener algunas declaraciones al respecto y saber su versión de la historia. No obstante, la cumbiambera sorprendió a los televidentes con su respuesta. "Me la pasé muy bien en mi cumpleaños (...) Yo hago mi vida tranquila", afirmó la cantante antes de ingresar a entrenar en un gimnasio.

Debido a los rumores sobre que el pelotero Cueva habría pagado la fiesta de Franco, la cantante aclaró que ella corrió con todos los gastos y se burla de lo que dicen los medios. "Ha sido mi cumpleaños, yo me lo he hecho y la he pasado muy bien (¿Nadie te ha pasado las orquestas?) (Sonríe) Me da risa (los rumores)", sostuvo.

¿Se reunió con Christian Cueva?

Durante el programa de Magaly TV La Firme, la 'Urraca' señaló que Pamela Franco y Christian Cueva se habrían reunido en privado. Ante ello, Magaly Medina remarcó que su información es veraz y no podría ser negada por la cumbiambera ni por el pelotero.

"Es una información que no solo está en mi programa, algunos lo han dicho con mucha ligereza, otros con fuentes mejor informadas, pero nosotros sí tenemos razones que indicarían que Cueva y Pamela, el día de hoy, no sé a qué hora anoche, no sé si en la mañana, pero hoy han estado juntos o están juntos en la casa de Pamela Franco", indicó Magaly Medina.

Es así que Christian Cueva y Pamela Franco vuelven a estar en el ojo de la tormenta, pues luego de confirmarse su relación clandestina, la cumbiambera sostuvo que no volvería a estar con el futbolista en febrero de este año. No obstante, poco a poco surgen más pruebas de los programas de espectáculos que ponen en tela de juicio las negaciones de Pamela Franco.