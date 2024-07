¡Duras críticas! Magaly Medina 'sepulta' a André Carrillo tras afirmar que le encantan las fiestas

Magaly Medina volvió a su programa luego de ausentarse por una fuerte gripe y no dudó en cuestionar duramente al futbolista André Carrillo, quien recientemente afirmó que lo seguirán viendo en fiestas, a pesar de la mala participación del cuadro peruano en la Copa América.

Recordemos que la selección peruana fue eliminada del torneo de la Conmebol quedando en último lugar en la fase de grupos. Tras ello, los futbolistas André Carrillo y Christian Cueva fueron captados saliendo de fiesta, lo cual no pasó desapercibido por Magaly Medina. Conoce más detalles en la siguiente nota.

La conductora de espectáculos volvió con fuerza este 03 de julio y no dudó en arremeter contra André Carrillo luego de sus recientes declaraciones ante las críticas por salir de fiesta en su llegada a Lima.

Cabe resaltar que cuestionaron duramente a la 'Culebra' Carrillo por haber salido de fiesta junto a Christian Cueva a pesar de la eliminación de Perú en la Copa América 2024. Ante ello, el futbolista brindó su descargo en una reciente entrevista, la cual no pasó desapercibida por Magaly Medina.

"¡Qué tal soberbio! Estos entrenadores no han podido 'bajarle los humos' a estos chicos que vienen a jugar con la selección. ¿Por qué vienen? ¿Por qué no se quedan mejor en los países dónde están jugando y ganando buena plata?" , expresó Magaly Medina con suma indignación.

En una reciente entrevista para el podcast 'Fuera del Sistema', André Carrillo brindó sus descargo frente a las críticas que ha recibido por salir de fiesta luego de la eliminación de Perú en la Copa América.

Sus polémicas declaraciones ocasionaron el descontento de muchos hinchas. Incluso, Magaly Medina se pronunció al respecto, pues André Carrillo aseguró que le gustan las fiestas y compartir con amigos.

"Yo tengo familia, tengo amigos, quiero pasar tiempo agradable. A mí me encanta salir de fiesta. Salir con mi mujer, a mi me encanta, cada vez que tengo oportunidad de salir, voy a salir con mi mujer, con mis amigos, con quien yo quiera. ¿Por qué voy a dejar de hacer cosas que a mí me gustan, si las puedo hacer?", dijo André Carrillo en un clip de la entrevista.