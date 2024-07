André Carrillo reaparece tras polémica por 'juerga' y genera indignación de hinchas: "Me encanta salir de fiesta"

EL futbolista peruano André Carrillo ha vuelto a generar polémica por sus recientes declaraciones. A través de una reciente entrevista para el canal de YouTube 'Fuera del sistema', la 'Culebra' brindó su descargo de lo sucedido. Lejos de apaciguar la situación, lo que reveló el futbolista generó una ola de críticas por parte de los hinchas.

Recordemos que la 'Culebra' Carrillo fue duramente cuestionado tras aparecer en una discoteca junto a Christian Cueva luego de que la selección haya sido eliminada de la Copa América 2024. Conoce más detalles a continuación.

Luego de arribar en Lima tras la eliminación de nuestra selección en la Copa América 2024, André Carrillo fue visto saliendo y disfrutando en una discoteca junto al delantero Christian Cueva. En ese sentido, las imágenes de los seleccionados festejando luego de una mala participación en el torneo de la Conmebol ocasionó una ola de críticas por parte de los hinchas.

No obstante, el futbolista André Carrillo reapareció en una entrevista para el podcast 'Fuera del Sistema' con Percy Olivares y dejó una contundente respuesta frente a las críticas de los peruanos. Lejos de calmar las aguas, la Culebra Carrillo vuelve a generar polémica con sus declaraciones.

"Yo tengo familia, tengo amigos, quiero pasar tiempo agradable. A mí me encanta salir de fiesta. Salir con mi mujer, a mi me encanta, cada vez que tengo oportunidad de salir, voy a salir con mi mujer, con mis amigos, con quien yo quiera. ¿Por qué voy a dejar de hacer cosas que a mí me gustan, si las puedo hacer?", dijo André Carrillo en un clip de la entrevista.