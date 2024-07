Christian Ysla y su fuerte mensaje a Ricardo Mendoza y Jorge Luna: "Usan su talento para hacer mie*** al otro"

Christian Ysla ha sorprendido al compartir en sus redes sociales un contundente mensaje a los comediantes de 'Hablando Huevadas', pero en especial a Ricardo Mendoza quien aseguró no odiar al cómico.

El recordado clown ha despertado la polémica en su cuenta de Tiktok al cuestionar a los humoristas por el show que ofrecen que dicho sea de paso no les quita el talento que poseen para hacer reír a la gente.

Christian no odia a 'Richavo'

En el último episodio del programa de YouTube 'No somos Tv' conducido por Ricardo Mendoza y Jorge Luna, ambos decidieron dedicarle algunos minutos al comediante peruano Christian Ysla.

"Christian Ysla me detesta y yo lo amo. Es de mi top 3 de mis artistas de Perú", dijo el popular Richavo dejando entrever que el comediante tiene cierta diferencia con él.

Estas palabras no pasaron desapercibidas por Ysla quien decidió de la mejor manera y a su estilo responder a Mendoza.

@christianysla En mis 30 años haciendo comedia he aprendido que el humor es una gran arma para el cambio ♬ sonido original - Christian Ysla

Christian recalcó que no lo odia pero lamenta que su humor el cual en muchas ocasiones de burla de los demás haya calado tanto en los peruanos para ser un éxito.

"Estimado Ricardo, primero muchas gracias por tus palabras, no creo que las merezca. Segundo, no te detesto y ¿sabes por qué? porque yo no detesto a nadie... no detesto ni siquiera a los políticos corruptos que destruyen a nuestro Perú. Yo creo que tú y Jorge Luna son los humoristas más talentosos de nuestro país y eso me apena, que no es lo mismo que me den pena", dijo Christian.

Asimismo, enfatizó en que ambos chicos tienen mucho talento para el humor pero le apena que usen ese don para burlarse de la comunidad LGBT, de niños con discapacidad o de la madre de alguien.

"Pero lo que más me apena es que luego no acepten que se equivocaron e incluso usen la frase de la mayoría de comediantes. El humor para mí es un arma poderosa para el cambio y creo que ambos son los mejores usando esa arma. Úsenla para cambiar el cerebro a ese público que los busca para escuchar ese chiste homofóbico, machista o racista y que aún no se han dado cuenta que es homofóbico, racista o machista", comentó.

Asimismo, el comediante recalcó que en una oportunidad Ricardo y Jorge se la pasaron hablando de un perro sin necesidad de usar el 'humor negro' y fue igual de entretenido que todo el show que suelen ofrecer, dejando entrever que si ellos se proponen a difundir un humor mucho más sano y menos invasivo podrían seguir cautivando a su público.

"Me apena que tengamos un país con gente tan talentosa y que usen ese talento para hacer mierda al otro, dejen eso para los mediocres, ustedes están en otro nivel. Recuerdo que una vez vi un video de ustedes donde hablaban de una visita a Arequipa y hablaban de un perro, 20 minutos hablando del perro, una genialidad", dijo.

Finalmente, Ysla confesó que Ricardo es muy amigo de alguien que él conoce y espera que en algún momento ambos puedan coincidir en el escenario y los pueda unir un humor sano que no critique ni ofenda.

Por último Ricardo, yo no podría detestarte porque eres el mejor amigo de una de las personas que yo más quiero por eso espero que algún día estemos en la misma orilla, donde tal vez no hay más plata pero sí más tranquilidad, lo mejor para ti Ricardo", concluyó Christian Ysla.

Ricardo Mendoza cuenta detalles del frustrado secuestro en su contra: "La bala no salió"

El conductor de Hablando Huevadas, Ricardo Mendoza, está pasando uno de los momentos más terribles de su vida, ya que hace unos días hubo un intento de secuestro hacia él. Ahora, el comediante contó nuevos detalles sobre aquel terrible incidente que le tocó vivir a su chofer.

En la más reciente edición de su programa junto a Jorge Luna, el popular 'Richavo' se tomó varios minutos para contar que envió a lavar su auto con una persona, pero todo se empezó a poner raro cuando le tocaron el timbre de forma sorpresiva.

"Yo estaba durmiendo y me tocan el timbre y me dicen 'no te asomes, abre la puerta y no te asomes a la ventana por favor'. Era la persona que se había llevado el carro. Sube corriendo y me dijo que me habían querido secuestrar. Parece que ha llegado con el carro, se ha estacionado y antes de subir a dejarme las llaves, bajaron seis personas de dos camionetas, todos con armas", contó el comediante.

Según contó más adelante, los delincuentes apuntaron al carro e intentaron abrir la puerta del copiloto, pero como no se pudo fueron hacia donde estaba el chofer y fue allí donde todo empeoró, ya que uno de los delincuentes le disparó en la boca, pero la bala no salió y pudo salvar su vida.

"Tres lo agarran con las pistolas, uno de la garganta, otro en la sien y otro le pone una pistola en la boca. Le dicen 'dónde está el gordo' y él ha hecho un ademán para salirse y que no le disparen en la boca y uno de los secuestradores estaba nervioso y le disparó en la boca, pero la bala no salió. Él al ver que falló el disparo, aprovechó el momento y se sacó el arma de la boca y la puso contra el techo", agregó.

Finalmente, contó que los delincuentes empezaron a insultar al chofer, mientras este decía que solo estaba esperando a su enamorada, por lo que procedieron a llevarse sus pertenencia e huir.

No cabe duda que Ricardo Mendoza está pasando un terrible momento por el intento de secuestro en su contra y los nuevos detalles del incidente, que contó, son escalofriantes.