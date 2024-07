¡Afectada! Gabriela Serpa acude a la Dirincri para hacer efectiva su denuncia por estafa contra su ex

Gabriela Serpa, conocida por su participación en el programa "JB en ATV", está decidida a buscar justicia después de ser estafada por su exnovio, Gonzalo Méndez. La bailarina y actriz acudió a la Dirincri en la Avenida España para rendir su testimonio, acompañada de su abogado y su padre, quien también fue víctima de Méndez.

"Mi papá fue uno de los agraviados, también dio sus descargos y mi familia siempre está apoyándome. Él (Méndez) me manda mensajes desde otros teléfonos, pero yo ya no le respondía. La denuncia es por estafa" , declaró Gabriela ante los medios.

Gabriela expresó su tristeza y sorpresa por la situación, diciendo: "Obviamente, me siento mal porque no pensé que la persona de la que estaba enamorada me pudiera fallar de esa forma y con tanto dinero que me costó años de trabajo".