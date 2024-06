Gitana, expareja de Erick Sabater, hace fuerte revelación: "Un gay al año no hace daño"

El día de ayer en el programa de espectáculos de 'Magaly Tv La Firme', la expareja de Erick Sabater, Gitana Andújar, no dudó en arremeter en contra Erick Sabater quien ha hecho fuertes declaraciones en contra de la madre de su hija.

La empresaria no se guardó nada y hasta aseguró que el ex chico reality es gay despertando la sorpresa de la conductora Magaly Medina quien no se esperaba esta revelación.

Con la lengua afilada

El polémico enfrentamiento entre Gitana Andújar y Erick Sabater al parecer no estaría ni cerca de tener un final ya que el día de ayer la expareja del modelo se comunicó con Magaly Medina para arremeter en contra del ex chico reality y decirle todas sus verdades sin ningún tipo de filtro.

Andújar confesó no sentirse una víctima de la relación que mantuvo con Sabater ya que sabía una presunta verdad del modelo que aparentemente prefiere mantener oculto bajo siete llaves.

"Realmente yo no me considero víctima, porque yo supe lo que él era pero continué porque yo en mi mente, psicológicamente decía 'ay hombre, un gay al año no hace daño", dijo entre risas.

Asimismo, la conductora Magaly Medina le dio su respaldo a Gitana y le reclamó por haberse involucrado con un hombre con quien ella sospechaba que no iba a resultar bien el mantener una relación.

"Tú eres una mujer empoderada, una mujer empresaria, yo creo que tú vales lo suficiente como para no detener la necesidad de alquilar los servicios de nadie", dijo la periodista dejando entrever que Erick habría sido un galán de compañía.

Por otro lado, reveló que considera que Erick ha sufrido más ya que ella es una mujer bastante directa y sincera en cuanto a sus sentimientos, sin embargo, confesó que sí sintió un cariño especial por el modelo pese a ello hasta el momento no puede mantener una buena relación de padres.

"Y sufrió más que yo porque cuando estás frente a una mujer sincera, qué te dice tus verdades, tú eres el que lleva una doble vida, eres el que sufre, tenía sentimientos reales, tenía mucho cariño, puedo decir que hasta me sentí enamorada, quién sufre, el que ama o el que usa, el que usa porque tiene que sacrificarse", dijo Gitana dejando entrever que Sabater esconde su sexualidad para aparentar ser otra persona.

En todo momento, la expareja de Erick reveló que sintió que el modelo solo se acercó a ella por interés más no por amor y que fue ahí en donde empezaron los problemas y las diferencias entre ellos.

Hasta el momento, ambos se encuentran enfrentados a pesar de tener una hija en común a quien presuntamente Gitana no deja poder ver a su padre.

Finalmente, se sabe que Erick Sabater tomar acciones legales en contra de la madre de su hija por todos sus recientes declaraciones brindadas tanto en sus redes sociales como en programas de televisión.

Erick Sabater se defiende de las acusaciones de su expareja: "Me dejó botado"

Hace unos días, Gitana Andújar acusó a Erick Sabater de haber dañado su automóvil, de amenazarla con tomar control de su empresa y de haberla agredido. Además, la empresaria mencionó que el modelo se aprovechó de su relación con ella para vivir como un 'mantenido'. Esto llamó la atención de los medios de comunicación, pues Sabater fue un conocido personaje de nuestra farándula.





"Cuando te conocí no tenías ni un peso, ni para un taxi y ni para comer. Si tú me quieres hacer daño voy a hablar todo", dijo la mujer. Erick Sabater ahora sostiene que esas afirmaciones son falsas, ya que él se ve a sí mismo como una víctima de la relación conflictiva que tuvo con Gitana Andújar.

"Yo no soy ningún agresor y tengo pruebas para eso. Sí (tengo orden de alejamiento de ella y mi hijo)", expresó durante el magazine de América Televisión.