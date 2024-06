Periodista explica la razón del tenso encuentro con Paolo Guerrero: "Me escribió"

Hoy les traemos todos los detalles del enfrentamiento entre el periodista de Latina, Fernando Egúsquiza, y el futbolista Paolo Guerrero, tras el partido Perú vs. Canadá en la Copa América 2024. Aquí te contamos todo.

Periodista explica el tenso encuentro con Paolo Guerrero

El periodista de Latina, Fernando Egúsquiza, reveló qué pasó realmente en su altercado con el futbolista Paolo Guerrero, después del partido de Perú contra Canadá en la Copa América 2024.

El momento de tensión ocurrió después de que Perú perdió 1-0 contra Canadá. Fernando Egúsquiza, periodista de Latina, le preguntó a Paolo Guerrero por qué la selección peruana había perdido el partido.

La respuesta de Paolo fue contundente: "A ti no te iba a dar una entrevista".

Tras este incómodo momento, Egúsquiza decidió aclarar lo sucedido.

"En realidad es un tema que estaba en el ámbito privado. Paolo Guerrero ve el programa Latina Deportes. En alguna ocasión yo lo he criticado a él desde lo futbolístico y él no lo ha tomado a bien. Me escribió a mi Instagram y me dijo que no me iba a volver a dar una entrevista, que no iba a contestarme ninguna pregunta más en adelante", comentó Egúsquiza.

Fernando también aclaró que, a pesar de la decisión de Paolo, él sigue teniendo el derecho de hacerle preguntas.

"Él tiene todo el derecho de no contestar ninguna pregunta mía y yo tengo el derecho de hacerle las preguntas; queda en él contestarlas o no. Debo reconocer que ha respondido a las preguntas que le hice y creo que la situación ha sido de esa manera esclarecida", agregó el periodista.

¿Cómo fue el altercado entre Guerrero y el periodista?

Paolo Guerrero se mostró fastidiado tras el partido entre Perú y Canadá, correspondiente a la segunda fecha de la Copa América 2024. La derrota de la selección peruana no fue bien recibida por el capitán, quien expresó su descontento durante una conversación con la prensa, dirigiéndola especialmente contra un periodista a quien le recordó que no iba a hablar con él.

Durante la entrevista, Egúsquiza le preguntó a Paolo: "¿Por qué crees que se perdió el partido hoy?".

Paolo, visiblemente molesto, respondió: "No te iba a dar la entrevista a ti, ¿lo sabes, no?".

A pesar de esto, Fernando insistió: "Sí, lo sé, pero si quieres no contestas, no hay ningún problema. ¿Puedo preguntar o no? Si me dejas preguntar, pregunto, sino... Yo te pregunto por qué el equipo pierde hoy".

Finalmente, Paolo Guerrero respondió sobre el rendimiento del equipo: "Ellos, desde el inicio, se caían solos con la pelota, hacían tiempo y no querían jugar; inclusive, estando 0-0 y con uno menos. Ellos no querían sacar de meta, se demoraban".

Este incidente no es el primero entre Paolo Guerrero y Fernando Egúsquiza. El periodista comentó que ya había tenido críticas hacia el futbolista, lo que generó este distanciamiento. A pesar de las diferencias, Egúsquiza sigue haciendo su trabajo y Paolo decide si responde o no.

La selección peruana no está pasando por su mejor momento en la Copa América 2024, y los ánimos están caldeados. El incidente entre Fernando Egúsquiza y Paolo Guerrero es un reflejo de la tensión que se vive en el equipo. Sin embargo, ambos profesionales han dejado claras sus posturas, y la situación parece haberse aclarado por ahora.