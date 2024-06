Fossati ilusionado con Cueva para partidos de la Copa América 2024: "Físicamente está en condiciones"

El director técnico (DT) de la selección peruana, Jorge Fossati, reveló que insistirá con Christian Cueva en la Copa América 2024. Tras perder contra Canadá en la Copa América 2024, Fossati afirmó que estaba contento con el desempeño del mediocampista, que volvió a jugar después de estar ocho meses fuera.

El entrenador de la selección peruana, Jorge Fossati, salió en defensa de Christian Cueva tras la derrota ante Canadá en la Copa América 2024. En una conferencia de prensa, Fossati expresó su satisfacción con el rendimiento de Cueva, quien regresó a las canchas después de ocho meses.

A pesar de su larga ausencia, según Fossati, Cueva demostró que su jerarquía sigue intacta y que físicamente está en buena forma para ganar más minutos en los próximos partidos. El estratega uruguayo señaló que Cueva, quien aún se recupera de una lesión en la rodilla, mostró destellos de su talento en el partido contra Canadá.

"En este partido tuvo destellos de su categoría. Son cosas muy buenas. Cuando de media cancha hacia arriba no se concreta en gol se olvida, pero yo no. Me ilusiona mucho", comentó Fossati.