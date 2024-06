Bryan Torres 'parcha' a Samahara Lobatón sobre gastos de su futura hija: "Yo asumo el 100%"

Bryan Torres no tuvo problemas para responder algunas preguntas sobre la relación que lleva actualmente con Samahara Lobatón, su expareja y madre de su segunda hija.

El artista brindó algunos detalles de los gastos económicos que viene asumiendo desde que se hizo público el embarazo de la influencer.

Hace algunos días Samahara Lobatón usó sus redes sociales para nuevamente mandar indirectas no se sabe si hace Brian o hacia Jona en donde aseguraba que no eran responsables con los gastos de sus hijas.

"Qué les cuesta ser responsables. Si te vas a llenar la boca diciendo que serás responsable, pues hazlo, no solo fanfarrones", fue la polémica indirecta que lanzó la influencer en sus redes cabe resaltar que no brindó detalles hacia quién iba dirigido sus palabras.

Debido a esto los reporteros del programa de 'Amor y Fuego' acudieron al encuentro de Brian Torres para preguntarle si viene siendo responsable con su futura hija.

El cantante recalcó que se viene haciendo cargo de todos los gastos del embarazo de Samahara Lobatón y que incluso tiene las pruebas.

"Hace dos días fue la ecografía. Yo pagué, yo pago todo al 100% ecografías, exámenes, todas esas cosas, las pago yo y todos se le mando al abogado por si acaso, a Wilmer Arica", afirmó el cantante quien al parecer no se sintió aludido con las palabras al influencer en sus redes.

Incluso aseveró que no tiene conocimiento si Youna está siendo responsable con la hija mayor de su ex pareja pero por su lado se mantiene el día con los depósitos hacia la influencer.

"No sé si Youna está cumpliendo pero yo ayer le hice un depósito a la cuenta de su prima, 300 soles, por unos exámenes que se está haciendo. No creo que sea por mí, si fuera por mí creo que fuera directa. Sigo cumpliendo con ella, mi otra hija, con mi mamá, con mi abuela, gracias a Dios en el trabajo me está yendo excelente como para ser esquivo con mi familia", agregó.