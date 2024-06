Dayanita es acusada por la expareja de Bryan: Pensé que era mi amiga y se metió con mi marido"

Dayanita es acusada una vez más de romper un hogar con hijos, tal y como le sucedió cuando empezó un romance con el recordado Topito.

Ahora le tocó el turno a Bryan, actual saliente de la humorista quien al parecer no habría sido del todo sincero.

Un escándalo más

El día de ayer en el último programa de Magaly TV La Firme, se presentó un informe donde Dayanita es acusada de haberse metido en la relación de Bryan y su ex pareja y madre de sus hijos.

Gladys Calderón, ex pareja de Bryan salió al frente para acusar a la humorista de desleal ya que asegura que Dayanita se hizo su amiga para luego entrometerse en su relación.

"Pensé que era mi amiga y al final, se terminó metiendo con mi marido. Cada vez que llamo, Dayanita contesta, no sé si lo hace para molestarme". Según Gladys, la actriz cómica ha influido para que su expareja la bloquee y no tenga contacto con ella.

Asimismo, Calderón aseguró que Dayana se ha ocupado de cortar todas las comunicaciones con Bryan para que ella no pueda tener acceso a conversar con el padre de sus hijos.

"Él me tiene bloqueada porque simplemente Dayana no quiere que no tenga ni un vínculo conmigo. Cada vez que llamo, ella contesta, no sé si lo hace por joder o por molestar. Solamente cuida de todo lo demás y espero que lo que tú me has hecho, no te lo haga", sostuvo la madre de familia.

Incluso, Gladys reveló que tuvo un enfrentamiento con la actriz y con Bryan a quien señala con un hombre desconsiderado ya que la ha dejado con deudas de agua, luz y alquiler para irse a vivir con Dayana.

"Él me dijo que no me iba a dar ni un sol hasta que yo me fuera de donde estoy, pero no puedo irme sola, no puedo dejar a mis hijos", declaró Gladys, quien también afirmó haber sufrido violencia por parte de la nueva pareja de Dayana, cuando vivían juntos.

Finalmente, la madre de familia confesó que a pesar de haberse separado de Bryan en enero, todavía vivían juntos y dormían en la misma cama.

Incluso, para abril cuando se empiezan a hacer públicas sus salidas con Dayanita todavía dormían juntos y hasta asegura que Bryan intentaba retomar la relación.

Cabe resaltar que Dayanita fue abordada por las cámaras de la Urraca para que brinde su descargo y confesó no tener nada que ver con las acusaciones en su contra.

"Yo no tengo absolutamente nada que ver en lo que puedan pasar ellos, yo estoy tranquila. Lo único que diré es que mis abogados ya se están encargando, tomaré cartas en el asunto porque ella me está tratando de la peor manera. Espero que cuando le llegue mi carta notarial, ella pueda decir la verdad", finalizó.

Dayanita se destapa y revela que quiere pasar una noche con Ricardo Mendoza: "Mi deseo"

En la más reciente edición de "JB en ATV", Ricardo Mendoza y Jorge Luna se hicieron presentes para conocer a sus dobles, "Richavo Mendoza" y "Jorge Puna". Durante el sketch presentado, las bromas no podían faltar, pero entre broma y broma la verdad se asoma.

Como se acostumbra en su show de "Hablando Huevadas", ambos empezaron a leer algunos "papelitos" y en uno de ellos se encontraba una IMPACTANTE CONFESIÓN de amor y algo más que eso.

"Hola, tengo una nueva pareja y me acaba de oficializar en todas las redes sociales, pero, se me acaba de presentar un gran problema. Él me ha pedido la prueba del amor y yo le he dicho que para hacerlo tiene que ser con la luz apagada porque si prendemos la luz se va a llevar una gran sorpresa. ¿Prendo o no prendo la luz?", leyó Ricardo Mendoza ante la risa de todos los presentes en el set de "JB en ATV".

Para no dejar dudas, Dayanita confirmó que ella había sido la persona que había escrito esa nota. "Soy Dayana Milagros, pero me dicen Max. (...) Yo los admiro bastante y mi sueño siempre ha sido pasar una noche con Ricardo (Mendoza)", se confesó la actriz cómica.

El ex de Mayra Goñi se sorprendió, pero señaló que no le podrá cumplir el deseo a Dayanita, debido a que ahora se encuentra comprometido. "Lo acabo de oficializar", indicó Mendoza.