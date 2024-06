¿Indirecta? Darinka Ramírez y su contundente mensaje en redes: "Te cambian por una que no se baña"

Darinka Ramírez no parece llevarse bien con Delany López, la nueva saliente de Jefferson Farfán. Recordemos que el exfutbolista es expareja de Ramírez, además tienen una hijita. En ese sentido, el tiktoker Ric La Torre dejó entrever que habría una enemistad entre ambas.

Y es que el mensaje de Darinka Ramírez en sus redes sociales llamó la atención de sus seguidores. Conoce más detalles en la siguiente nota.

¿Darinka Ramírez lanzó indirecta para Delany López?

Recientemente, la expareja y madre de la hija de Jefferson Farfán, Darinka Ramírez, dejó un fuerte mensaje en sus redes sociales, lo cual llamó la atención de sus seguidores. En ese sentido, el influencer Ric La Torre dejó entrever que sería una indirecta para Delany López, la nueva saliente de la Foquita.

"No sé si sean indirectas o simples casualidades pero la ex y la supuesta actual de la Foquita lanzan mensajes en Tiktok", dijo el creador de contenido Ric La Torre. Todo empezó luego que Darinka Ramírez publicó un video en TikTok con una fuerte indirecta. "Y recuerden, siempre te van a cambiar por una que parece que no se baña".

Este mensaje no pasó desapercibido por los usuarios en redes, quienes señalan que sería una indirecta para la nueva saliente de Jefferson Farfán. Delany López también ha compartido mensajes intrigantes que parecen dirigidos a alguien, aunque no menciona el nombre de la ex de la Foquita.

"Hablaría mal de ti como tú de mi, pero recuerdo que tú tienes lo que puedes y yo lo que quiero y ese es tu coraje", escribió en otro momento. Otro texto compartido dice: "Si tu estas obsesionada conmigo que no te hice nada, imagínate a el que le hice de todo".

Darinka defiende a la Foquita de críticas

El pasado fin de semana, Darinka Ramírez participó en una sesión de preguntas en su red social de Instagram y recibió un desafortunado comentario. Respondió a varias consultas de sus seguidores, pero el comentario que le causó mayor incomodidad estuvo relacionado con su relación con Jefferson.

Darinka Ramírez defiende a Jefferson Farfán

"¿Cómo te embarazas de un negro?", fue la pregunta de un desconocido usuario. Ante ello, Darinka Ramírez demostró su educación al responder: "Vuelve al colegio y que te enseñen cómo te crearon (emoji de risa)". Recordemos que Ramírez se caracteriza por ser una joven que no habla con los medios de comunicación acerca de Jefferson Farfán, quien es el padre de su pequeña hija.