Hugo García defiende a Alessia Rovegno de críticas por su animación en el Miss Perú ¿Qué dijo?

El chico reality Hugo García fue cuestionado sobre las diversas críticas que ha recibido su pareja y modelo alessia robeño luego de hacerse presente en el miss Perú 2024 junto a su hermana ambas estuvieron a cargo de la conducción de un segmento del programa sin embargo no les habría ido muy bien que digamos.

Es por ello que ante la bola de críticas que recibió Alessia hubo no escatimó en defender a su pareja y resaltar lo positivo.

La defiende a capa y espada

Hugo García se viene recuperando de su fuerte caída durante una competencia de ciclismo en montaña, sin embargo, el modelo no fue ajeno a las diversas críticas que ha recibido Alessia Rovegno en su debut como presentadora en el certamen de belleza del Miss Perú 2024.

El programa de América espectáculos lo entrevistó y fue ahí donde no dudo en hablar sobre el tema.

"Alessia ha recibido diversas críticas por su rol como conductora en el Miss Perú...", dijo el reportero a lo que el modelo respondió sin dudarlo.

"Siempre van a haber críticas hay que rescatar El lado positivo lo hice increíble y eso es lo que importa", dijo García convencido del talento de su pareja.

Como se recuerda diversos usuarios no dudaron en darle con palo en redes sociales luego de ver su desempeño como animadora en el certamen de belleza, muchos de ellos afirmaron que no animó solo desanimó.

"Alessia no ha aprendido nada", "Y que nos cuenten cual es su favoritaaaAAAAH", "Con esos ánimos empiezo mis lunes", "me hace acordar cuando exponiamos y no habíamos estudiado nada", "ellas pensaron que estaban conversando en su cuarto", "con esos ánimos voy a trabajar", fueron algunos de los comentarios que inundaron las redes.

La parejita se encuentra en su mejor momento ya que tiene muchos planes personales pese a ellos han afirmado que el matrimonio está dentro de sus proyectos pero por el momento no es prioridad por lo que prefieren enfocarse en crecer profesionalmente.

Hugo García sufre aparatoso accidente en competencia de ciclismo

Hugo García siempre se ha destacado por poner la garra y pasión en los deportes a los que se dedica siendo uno de ellos el ciclismo de montaña, sin embargo, esta vez el ex chico reality no contó con el accidente que casi pudo haber terminado con un preocupante final.

Mediante un video publicado en su cuenta de Instagram, mostró en imágenes cómo perdió el equilibrio y cayó al suelo lleno de rocas, golpeándose fuertemente. "Suerte que no me he roto nada", indicó.

Todo quedó registrado en sus redes sociales donde el modelo pudo grabar los minutos en el que pierde el equilibrio y cae contra el pavimento preocupando a sus colegas quienes no dudaron en correr a su auxilio.





"Qué tal reinició de Windows el de ayer! Les dejo el video de la caída que tuve en el Eco Fest! Gracias a todos los que me ayudaron y estuvieron pendientes", escribió la pareja de Alessia Rovegno agradecido de no haber pasado a mayores con la temerosa caída.

Algo que llamó poderosamente la atención es que el competidor solo quería saber si había llegado a la meta, algo que se le escucha decir. "Bueno no llegué", comentó en su post el también campeón nacional en la categoría E-bike Pro del Enduro Series Perú en 2023.

"Tranquilo, soy paramédico y te voy a ayudar. ¿Puedes respirar?", le preguntaron mientras respiraba con agitación. Ante esto, él insistió en preguntar: "¿En serio llegué?".

Diversos usuarios mostraron su preocupación mediante los comentarios quienes aseguraron que pudo haber sido peor: "Eso es la manera más estúpida de buscar la muerte o quedarse parapléjico", "Me da ansiedad ese deporte", "Bien que no pasó a mayores", "Casi me desmayo viendo tu caída", "Entiendo la adrenalina y todo pero xq hacer deportes tan peligrosos", fueron algunos de los comentarios.