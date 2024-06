Bryan Torres compartió dulce mensaje de Samahara Lobatón: "Tu bebé te lo agradece"

El cantante Bryan Torres sorprendió a todos con una emotiva revelación sobre el embarazo de Samahara Lobatón. El lunes 10 de junio, durante su aparición en el programa "Préndete", Torres habló sobre cómo se ha mantenido en contacto con Samahara, la madre de su próximo hijo, y compartió un tierno momento vivido con ella.

Bryan Torres, el conocido salsero peruano, estuvo en el programa "Préndete" el lunes 10 de junio para promocionar su nueva canción. Durante la entrevista, los conductores le preguntaron sobre su relación actual con Samahara Lobatón, y él no dudó en compartir un emotivo momento que vivieron juntos recientemente.

Durante la entrevista en "Préndete", Bryan Torres explicó cómo maneja la relación con la madre de su primera hija y con Samahara Lobatón, quien está esperando su próximo bebé.

Torres también compartió un dulce momento vivido con Samahara.

"Ahorita conversamos bastante, me dice cómo está. Ayer estábamos en un momento a la 1 de la mañana y me dijo '¿Me ayudas? Quiero unos Doritos'. Se le había antojado, le pedí por aplicación y me dijo 'Gracias, tu bebé te lo agradece'. O sea, en comunicación, todo bien", relató Torres, mostrando la buena relación que mantienen a pesar de su separación.