¡Bomba! Micheille Soifer anuncia nuevo podcast y revela si entrevistará a sus exparejas

La cantante Micheille Soifer anunció que está llevando a cabo la producción de su nuevo podcast, espacio en el que podrá entrevistar a personajes de la farándula al mismo estilo que Yahaira Plasencia, Jefferson Farfán entre otros que también han abierto su canal de YouTube.

La chica reality no descartó la posibilidad de entrevistar a sus exparejas más polémicas con las que tuvo algún romance y terminó en escándalos.

Se lanza con su podcast

Micheille Soifer sorprendió al confesar en el programa de América espectáculos que dentro de poco anunciará mediante sus redes sociales su nuevo podcast donde podrá tener entrevistas con diversos personajes de la farándula qué podría sacar chispas.

Sin embargo la popular bombón asesino fue cuestionada sobre sus exparejas y se estaría dispuesta a darles un espacio en su programa para hacerle preguntas sobre el pasado.

Algunos de los candidatos fueron el Conejo Rebosio, Raimond Manco y Erick Sabater quiénes fueron algunos de sus ex más polémicos en su momento.

"Que será del Conejo", dijo inicialmente la cantante dejando entrever que no está enterada de la vida actual del ex jugador e incluso afirmó que no descarta tal vez invitarlo a su programa.

Sin embargo, causó sorpresa cuando el reportero le mencionó el nombre de Raimond Manco y lejos de hablar sobre su expareja Micheille prefirió no ahondar en el tema.

"No lo conozco", dijo la chica reality evidentemente haciéndose la loca y es que al parecer el ex jugador no es un ex de su agrado.

Finalmente artista recalcó que les desea lo mejor a todas sus ex parejas y que espera que la vida le sonría ya que ella se encuentra enfocada en sus proyectos personales y no desea opinar de personas que ya no aportan en su vida personal.

Micheille Soifer empezará tratamiento para congelar sus óvulos

En el mundo de la farándula peruana, diversas figuras han mostrado su deseo de convertirse en madre. Sin embargo, debido a algunos proyectos personales o profesionales, ellas han decidido postergar su sueño. Una de ellas es Micheille Soifer, quien sorprendió con esta confesión para las cámaras de "América Espectáculos".

Según confesó la popular "Sol", esta decisión la toma debido a que, pese a que es uno de sus más grandes deseos, la maternidad deberá esperar por varios factores, entre ellos, los planes que tiene en el plano profesional. Incluso, para que todos sus seguidores en redes sociales estén atentos, también confirmó desde cuándo comenzará con su tratamiento para congelar sus óvulos.

"En un mes ya comienzo a congelar mis óvulos, estoy en un tratamiento y estoy feliz", confirmó Micheille Soifer. Asimismo, también se refirió a todas las indirectas que le manda su padre, quien ya desea convertirse en abuelo, pero hasta el momento no se le da.

"Que yo le mande (a su padre) el papelito que diga ya congelé (sus óvulos) y con eso ya va a estar feliz. Mi mamá por ahora se conforma con sus nietos perrunos", añadió la integrante de "Esto es Guerra".