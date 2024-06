Jossmery Toledo tendría una nueva relación con futbolista de Cienciano: "Le exige un 'depa' a su novio"

Jossmery Toledo se encuentra envuelta en controversia debido a los rumores que la vinculan con un futbolista del Club Cienciano, quien además es excompañero de Paolo Hurtado. Después de su separación del popular 'Caballito', la exagente policial ha sido relacionada sentimentalmente con otros hombres, aunque nunca ha confirmado ninguna relación.

Sin embargo, recientemente ha surgido la noticia de que Toledo estaría nuevamente enamorada, esta vez de otro jugador de fútbol. Pero eso no es todo, se ha difundido que la modelo le estaría solicitando a su pareja que compre un departamento en una zona exclusiva. Conoce más detalles en la siguiente nota.

¿Jossmery Toledo nuevamente enamorada?

El tiktoker Ric La Torre reveló el sábado 8 de junio que Jossmery Toledo estaría en una relación con un futbolista del Cienciano. El creador de contenido compartió la noticia de un medio local y la relacionó con la exagente policial.

¿Jossmery Toledo nuevamente enamorada de un futbolista del Cienciano? Parece ser que si por esos chimis que ha soltado "el Bombardero" de Trome. Y por interno me datean el nombre del posible jugador que estaría en cuchís con la ex policía. 😦👇🏼 pic.twitter.com/12WUO2nL1J — Ric La Torre (@RicLaTorreZ) June 8, 2024

"Ya me contaron que una piernona de voz gruesa le está exigiendo un 'depa' a su nueva 'víctima, perdón a su nuevo novio que juega en el 'Papá'. Ella quiere mudarse a un barrio 'ficho' y está presionando al hombre que ama, que le pague el primer mes y la garantía. Ese muchacho no lee ni los crucigramas de los diarios. No se ha enterado del historial y 'sentimientos' de su 'media naranja'. Qué palta...", señaló Ric La Torre en sus redes sociales.

Por si fuera poco, Ric La Torre detalló que le hicieron llegar por interno el nombre del posible futbolista que estaría en un amorío con Jossmery Toledo. No obstante, no reveló de quién se trata.

Su polémica relación con Paolo Hurtado

En otro momento, Jossmery Toledo concedió una entrevista a 'Amor y Fuego' donde expresó su arrepentimiento por haber tenido una relación sentimental con Hurtado, quien le había prometido casarse y tener un hijo. En esa misma conversación, la exmiembro de la PNP reveló que el deportista le mintió al negarle el embarazo de Rosa Fuentes.

"Luego sale el post de (Rosa mencionando su embarazo) y yo no lo podía creer. Le dije a (Paolo Hurtado): '¿Por qué me has engañado?'", sostuvo. La modelo también compartió que el centrocampista estaba saliendo con otra mujer en Chile mientras aún estaba casado con Rosa Fuentes. En los mensajes que mostró Jossmery, se puede ver al futbolista mencionando que "no necesita pagar a mujeres".

Además, Toledo reveló que Hurtado la apoyaba económicamente. "'El me daba (dinero). Me hacía transferencias durante cinco, seis meses. Me entregaba entre 4.000 y 5.000 soles mensual. Lo hizo desde enero hasta junio, julio. Me prometió muchas cosas, como estudiar", precisó.