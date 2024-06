¡Picante! Cuto Guadalupe revela que tuvo un trío con reconocido futbolista: "Era mi fantasía"

La semana pasada, Yahaira Plasencia causó sensación al anunciar que el nuevo invitado a su podcast, transmitido en su canal de YouTube, sería Luis 'Cuto' Guadalupe. Esto generó una serie de comentarios en redes sociales debido a su pasado. Como recordamos, el exfutbolista de Universitario es el tío de Jefferson Farfán, expareja de la cantante y exconductora de 'Al Sexto Día'.

Sin embargo, lo más destacado del podcast no fue la participación de Guadalupe, sino las revelaciones que hizo. El presentador de 'La Fe de Cuto' sorprendió al revelar que cumplió una de sus fantasías sexuales más deseada con un reconocido exfutbolista peruano que vistió la camiseta de la selección nacional. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Cuto Guadalupe revela que tuvo un trío con reconocido futbolista

En el tercer capítulo de 'Hablando con la Yaha', el nuevo programa de Yahaira Plasencia en su canal de YouTube, el invitado fue Luis 'Cuto' Guadalupe, quien hizo una revelación que dejó completamente sorprendida a la cantante. Y es que el exfutbolista reveló que su mayor fantasía sexual era hacer un trío, lo cual llegó a cumplir.

"Mi fantasía en un momento era hacer un trío (sexual). Una mujer y dos hombres. La cosa es que fue con mi compadre 'Conejo' Rebosio", anunció el exfutbolista.

Esta charla se originó durante una de las actividades del programa de Plasencia, que implica hacer girar una ruleta con diversos temas. En ese momento, se unió al programa el popular reportero de 'Mande quien mande', Manuel Paz Soldán, más conocido como el 'Chino', quien, con un poco de orientación, sugirió de qué debería hablar el 'Cuto'.

¿Cumplió todas sus fantasías?

Aunque al principio Guadalupe parecía no querer revelar detalles íntimos, al final optó por compartir este curioso detalle que implica al exfutbolista de Sporting Cristal y Real Zaragoza, quien estuvo en una relación con Micheille Soifer. Pero eso no fue todo, también habló sobre lo que no haría en el ámbito sexual.

Yahaira Plasencia le preguntó a su invitado si había cumplido todas sus fantasías sexuales y el 'Cuto' respondió afirmativamente, aunque hubo una ocasión en que no dejó que las cosas fueran más allá. "Una vez nada más, que intentaron [...] (risas) ¿Tú has visto la película 'Troya'? (risas) Le hice así (se golpea la mano) '¡Hey! Tranquila', no estoy preparado para eso. Me iba a gustar y después qué", indicó entre las carcajadas de la cantante y los presentes detrás de cámaras.