¿Debut y despedida? Estos dos jugadores fueron duramente criticados tras amistoso Perú vs. Paraguay

El amistoso entre Perú y Paraguay, jugado como preparación para la Copa América 2024, dejó a la hinchada peruana con un sabor amargo. Dos jugadores en particular no estuvieron a la altura y fueron duramente criticados en las redes sociales.

Jugadores en la mira. El técnico Jorge Fossati decidió probar un once alternativo para explorar posibles variantes de cara a la Copa América. Sin embargo, los jugadores José Rivera y Piero Quispe no lograron cumplir con las expectativas. Los hinchas peruanos en redes sociales señalaron que ambos tuvieron un rendimiento bajo y podrían quedar fuera de los duelos oficiales.

Sobre Tunche Rivera, usuarios en X comentaron: "A Tunche Rivera le falta cuerpo frente a esos jugadores paraguayos de doble talla", "Fue el primer partido del Tunche Rivera", "Paolo a los 40 años hizo más", "No puede ser que el suplente de Lapadula sea el tunche. O sea todo bien con Rivera, pero creo que le falta todavía para ser el delantero suplente de la selección".

Sobre Piero Quispe, escribieron: "Yo no soy de Alianza ni de a balas pero Piero Quispe es un pésimo chiste, dense cuenta, acéptenlo", "Sin camiseta, Piero quispe hizo extrañar a Cueva; con razón el nono no le pierde la fe a aladino", "Piero Quispe muy bajo".

Nivel preocupante de Perú. Fossati perdió 60 minutos en el 'Tunche' Rivera, quien solo da para Liga 1 y no está para este tipo de partidos. Piero Quispe es otro terrible invento: no tiene gol y tampoco jerarquía.

