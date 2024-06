¿El problema no era Reynoso? Selección peruana no remató al arco en amistoso ante Paraguay

¡Ay, mi Perú! La era Fossati arrancó en la selección peruana con dos sendas victorias ante Nicaragua y República Dominicana en la pasada fecha FIFA. Sin embargo, muchos especialistas señalaban que estos triunfos eran engañosos, debido a que los rivales en mención no mostraban mayor exigencia para el combinado patrio. Al parecer, razón no les faltaba, ya que, en el amistoso ante Paraguay, la blanquirroja mostró un juego totalmente deslucido y no pasó de un pobre empate ante los albirrojos e incluso, al igual que con Juan Reynoso, no registraron remates al arco. ¡DE LOCOS!

Selección peruana decepciona ante Paraguay

La Copa América está a la vuelta de la esquina y las doce selecciones participantes del torneo afinan detalles para lo que será su participación en el certamen continental. Nuestra selección peruana hace lo propio y en su tercer partido al mando de Jorge Fossati enfrentaba a Paraguay. Los albirrojos demostraron ser un rival de oficio y cortaron todos los circuitos peruanos y sumado a la imprecisión mostrada por la blanquirroja, no pasaron de un pobre empate sin goles.

Para este encuentro, las expectativas eran altas. Más aún porque se trataba del último partido de Perú en suelo nacional, previo a su partida a Estados Unidos para disputar la Copa América. Sin embargo, la selección peruana dejó más dudas que certezas y preocupa de cara a lo que será su participación en el torneo continental.

Jorge Fossati alineó un once inédito para este encuentro y juntó a Gianluca Lapadula con el "Tunche" Rivera en el ataque. Esta dupla no dio resultados y no llevaron nada de peligro al arco paraguayo, además de la intrascendencia de Piero Quispe con el balón. Solo cuando el buen "Pedri" mostraba algunos "chispazos" de buen fútbol, el equipo se activaba, pero no fue suficiente.

Problema de gol no solo se enfoca en Guerrero y Lapadula.



Carrillo, Quispe, Tapia, Cartagena, Polo, Peña, López, son históricamente jugadores sin gol. Solo Flores puede q tenga buenos antecedentes.



Si los dos de arriba no están iluminados, la cosa es complicada. pic.twitter.com/L2b393NmIW — Carlos Univazo (@Carlosu67) June 8, 2024

Wilder Cartagena fue otro de los puntos flojos del equipo de todos y los hinchas lo hicieron saber en las redes sociales. Lo más destacable del equipo peruano fue la línea de 3 que probó Fossati, con Carlos Zambrano como máxima figura.

El zaguero de Alianza Lima respondió con creces en su primer encuentro al mando de Jorge Fossati y se afianza como titular indiscutible. Por lo demás, el equipo mostró demasiadas imprecisiones e incluso no registraron remates al arco, generando gran preocupación en los hinchas.

Piden a Christian Cueva

La falta de juego y precisión en todas las jugadas de la selección peruana en el amistoso ante Paraguay hicieron que el nombre de Christian Cueva fuera tendencia en redes sociales. Desde su alejamiento de la blanquirroja, no ha habido otro futbolista que lo pueda suplir, por lo cual, los fanáticos de la bicolor pidieron el regreso de "Aladino".

Ahora ya saben por qué Jorge Fossati quiere recuperar a Christian Cueva. Muy bajo lo de la volante ante un rival decente como Paraguay 🇵🇾.



El punto más fuerte fue la defensa. No me gusta la dupla Lapadula-Paolo. Edison Flores en menos de 5 minutos generó la más clara de Perú. pic.twitter.com/0H4hnnEZSx — Italo Villafuerte (@italocvillafue2) June 8, 2024

Actualmente, Piero Quispe intenta perfilarse como el conductor del equipo patrio, sin embargo, la responsabilidad le pese y eso se mostró ante un rival exigente como Paraguay. El retorno de "Cuevita" aún no es del todo seguro, pero muchos esperan verlo en la Copa América, para que le pueda dar otra cara a la selección peruana.

Cabe destacar que la selección peruana, tras su amistoso ante Paraguay, quedó lista para partir en las próximas horas a suelo estadounidense. En el país americano, Perú jugará, el próximo viernes, un amistoso ante El Salvador, el cual será el último antes de jugar la Copa América. ¿Cómo nos irá?