¡Se amistaron! Ana Paula Consorte alienta a Paolo Guerrero en el estadio junto a sus hijos

El romance entre Ana Paula Consorte y Paolo Guerrero no habría terminado después de estar toda una semana distanciados y es que la brasileña había dado señales en sus redes que no la estaba pasando nada bien con el jugador.

Pese a que todos imaginaban que la parejita pronto le pondría fin a su relación el día de ayer la modelo asistió al enfrentamiento de la selección contra Paraguay en el Monumental de Ate.

El día de ayer la bicolor se enfrentó a Paraguay en un amistoso, pese a los momentos de tensión los equipos terminaron en un empate dejando un sin sabor en los hinchas quienes esperaban el aclamado gol, sin embargo, la presencia de Ana Paula Consorte en el estadio jaló las miradas del público.

En la plataforma de entretenimiento de Instarandula de acuerdo a sus populares 'ratujas' se supo que la brasileña estuvo presente en Monumental junto a sus hijos haciéndole barra a su pareja el popular 'Depredador'.

Como se recuerda se sabía que la modelo estaba a punto de regresar a Brasil junto a sus engreídos después de dejar la casa de Trujillo en la que se venía quejando de diversas carencias que la tenían bastante incómoda.

Ana Paula Consorte asiste al estadio con sus hijos

Sin embargo, al parecer se habrían calmado las aguas entre la parejita ya que no solo la brasileña asistió al estadio sino que según Magaly Medina ya había tenido un encuentro previo con el jugador.

Dicho y hecho la conductora acertó ya que la modelo no se perdió el partido y se dejó ver con un semblante alegre y emocionado de ver a su pareja lucirse en la cancha dejando atrás las diferencias que habrían tenido.

Hasta el momento, las redes de Paolo se mantienen intactas después de haber eliminado la única foto que tenía con la modelo, no se sabe si ambos volverán a publicar contenido juntos como lo solían hacer.

Pese a ello, con esto se disipa las especulaciones de una pronta separación y solo sería una crisis que han logrado superar juntos como familia,

Ana Paula Consorte y Paolo Guerrero están en el ojo del huracán por los rumores de una posible ruptura. Pero hoy recordaremos un episodio del pasado de Ana Paula con el exfutbolista Maicosuel Reginaldo de Matos, padre de su primera hija. Esta historia también tuvo su dosis de controversia y drama.

Un amor lleno de polémicas. La relación entre Ana Paula y Maicosuel comenzó en 2013, cuando él todavía estaba casado; es decir, fue una relación extramatrimonial. Esta situación generó un gran escándalo en Brasil. La modelo brasileña quedó embarazada de su primera hija, pero Maicosuel no recibió la noticia con alegría y le pidió una prueba de ADN.

El medio brasileño Folha de Londrina informó que Maicosuel describió su relación con Ana Paula como un error.

"Lo hice, cometí un error, ella quiere aparecer, ganar fama, entre otras cosas... Cometí un error, fui estúpido y se acabó. Lo admito, me equivoqué al salir con ella. No sé si la hija es mía, pero si lo es me hago cargo y pago la pensión sin duda. Ella quiere presentarse, no es necesario nada de esto", expresó el exfutbolista.