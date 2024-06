Lucecita Ceballos cuenta que sigue sola, pero aclara: "Enamorada del mismo hombre hace 29 años"

Lucecita Ceballos, reconocida actriz y presentadora, habló en el programa "Mande quien mande" sobre su situación sentimental con su esposo Rony Ríos, con quien lleva casi tres décadas de relación. A pesar de los rumores de separación, Lucecita dejó en claro que sigue enamorada de su esposo a pesar de la distancia.

Lucecita fue consultada sobre su relación actual con Rony Ríos, el padre de sus hijos. La actriz no pudo evitar mostrar sus sentimientos y explicó cómo lleva su matrimonio a pesar de la distancia debido al trabajo de Ríos.

Lucecita aprovechó la oportunidad para aclarar los rumores sobre una posible crisis en su matrimonio.

La actriz explicó que la falta de fotos juntos en redes sociales y la distancia han generado especulaciones.

"Es que todo esto surgió a raíz de que me preguntaron por qué no salían fotos con él. Es que está de viaje por trabajo, han pasado seis meses que no nos vemos, y eso lógicamente se prestó para que se suponga que estamos peleando", aclaró.