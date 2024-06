Magaly critica embarazo Samahara Lobatón: "Se utiliza a la criatura para forzar un lazo con el hombre"

Magaly Medina criticó duramente a Samahara Lobatón luego de que la influencer publicara en sus redes sociales que se encuentra feliz con la llegada de su segundo bebé pese a que ya no mantiene una relación con el padre del menor Bryan Torres.

La conductora de espectáculos le dio nuevamente un jalón de orejas por tomarse la ligera traer a bebés al mundo en medio de una separación y escándalos que ha caracterizado su vida sentimental a lo largo de los años.

En el último programa de Magaly TV la firme en la conductora no dudó en tener ácidas palabras para Samahara Lobatón quien nuevamente despierta la polémica con una reciente publicación en su Instagram donde aseveró que buscaba tener su segundo bebé a como de lugar.

La popular urraca reveló que es bastante probable que la influencer repita este patrón con otra persona con las mismas características que sus ex parejas.

Asimismo, cuestionó el ambiente al que trae al mundo a otro bebé ya que recordó que su hija mayor tampoco gozó de una familia constituida pues al poco tiempo Samahara se separó de Youna en medio de escándalos dejando en segundo plano el bienestar emocional de la menor.

"Ella no ha tenido una familia nuclear ni con Youna ni con Bryan (...) Claro mi embarazo tengo un hijo y él se sentirá atado por mí mentira un hombre que no se compromete con una mujer así tenga cinco hijos o 10 igual la dejará" , agregó Magaly.

Es por ello que la periodista aconsejó a la hija de Melissa Klug que debe evaluar siempre una relación antes de pensar en traer bebés al mundo ya que no es bueno que unos niños tengan que sufrir de carencias emocionales debido a la mala relación existe entre sus padres ya separados cómo sería en el caso de la hija mayor de la influencer quien hace poco vio a su padre después de un año.

"Es mejor evaluar una relación bien antes de procrear un hijo y de traer a un niño que va a tener vacíos emocionales que va a haber peleas constantes entre sus padres separados porque ellos se van a seguir peleando seguramente aunque estén separados porque utilizan a las criaturas para forzar al otro a venir a no venir a tener un lazo que no quieren romper", acotó.

Hasta el momento se sabe que Bryan Torres está siendo responsable con los gastos económicos de su segundo bebé y por el momento mantiene la fiesta en paz con la hija de Abel Lobatón quien hace poco se quejó nuevamente de la falta de responsabilidad de Youna.

Según la influencer aseveró que yo una no se ha hecho responsable económicamente de su hija hace ya 8 meses por lo que ella es quien asume al 100% sus gastos económicos e incluso recalcó que ella hará lo que sea por el bienestar de sus hijos.

Como se sabe la vida sentimental de Samahara ha sido criticada no solamente por Magaly Medina sino por otros personajes del espectáculo quienes consideran que la influencer es una persona irresponsable e inmadura por sus decisiones que al fin y al cabo perjudican el desarrollo de sus hijos al no contar con una familia sana.

Samahara Lobatón, la popular influencer e hija de Melissa Klug, ha dejado preocupados a sus seguidores al compartir detalles sobre su segundo embarazo. A través de sus historias de Instagram, Samahara habló sobre los serios síntomas que está enfrentando, y su testimonio ha generado gran empatía y apoyo.

Samahara, quien espera su segundo bebé con el cantante de salsa Bryan Torres, decidió interactuar con sus seguidores en Instagram y responder algunas preguntas sobre su embarazo. Un seguidor le preguntó sobre los síntomas que estaba experimentando, y su respuesta fue sorprendente.

"Con el de Xianna tuve vómitos hasta los siete meses y náuseas, nada más jajaja", comentó refiriéndose a su primera hija.

Sin embargo, este segundo embarazo ha sido mucho más complicado.

"Con este sí me morí. Tuve hiperémesis gravídica (qué vomitas hasta cuando tomas agua), así estuve cuatro meses, hasta me hospitalicé. Ya he vuelto a la vida hace unas semanas, pero igual tengo náuseas, pero ya no vomito", reveló la influencer.