¡Nuevos retos! Sofía Franco sorprende tras debutar en televisión mexicana como corresponsal

Sofía Franco ha decidido comenzar una nueva etapa en su vida, alejada del escándalo y las críticas que solía recibir en Perú. La presentadora de televisión ha emprendido un nuevo camino en México, donde está realizando una de las actividades que más disfruta: la comunicación.

En una entrevista para un medio local, la todavía esposa de Álvaro Paz de la Barra comparte detalles emocionantes sobre este proyecto que la está inspirando. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Sofía Franco sorprendió al ser anunciada como corresponsal del programa 'De Primera Mano', el cual se transmite en México y es conducido por el controvertido periodista Gustavo Adolfo Infante. La presentadora llevó a cabo su primera entrevista con la agrupación Bacilos, mostrándose emocionada por esta nueva etapa en su carrera, en la que estará colaborando con Imagen TV.

En una entrevista para un medio local, la presentadora expresó su felicidad por este significativo avance en su carrera profesional. "Gracias a no bajar la guardia seguimos avanzando y buscando espacio en el mercado mexicano tan competitivo y a la vez con muchas oportunidades por ser considerado el Hollywood Latino. (...) Es un paso importante colaborar con Imagen TV, un canal tan exitoso en el medio mexicano" , precisó para el Trome.

La esposa actual de Álvaro Paz de la Barra compartió que las críticas dejaron de ser una preocupación para ella hace tiempo, ya que optó por enfocarse en sus propios proyectos y en su vida. Este enfoque, sin duda, está empezando a rendir frutos.

"Ojalá algún día cambie la televisión peruana para bien, que generen críticas constructivas no destructivas, por eso me gusta trabajar en México, porque acá todo empieza por el respeto cómo corresponde y además de que existe un límite", finalizó para el citado medio.

