Samahara Lobatón explota contra mujer que salió con Bryan Torres: "La misma mie*** me hiciste con Youna"

Samahara Lobatón, la segunda hija de Melissa Klug, se vio envuelta en un polémico episodio al confrontar a una joven llamada Alexa, quien fue vista recientemente muy cerca de Bryan Torres, el exnovio de la influencer y padre de su segundo hijo. La controversia surgió cuando Lobatón, aparentemente molesta, obtuvo el número de la joven y le envió una serie de mensajes intensos, acusándola de intentar entrometerse con su expareja.

Ante ello, la polémica Samahara Lobatón no dudó en insultar a la mujer luego de que haya sido vista saliendo con Bryan Torres. Incluso, el propio salsero dio su descargo al respecto. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Samahara Lobatón pierde los papeles con mujer que salió con Bryan Torres

La hija de Abel Lobatón expresó abiertamente su molestia por las recientes saliditas de Bryan Torres, quien ha estado comportándose como un hombre soltero después de su separación de la madre de su próximo hijo. En sus mensajes, Samahara no solo confrontó a Alexa por su proximidad con Torres, sino que también mencionó a Youna, el padre de su primera hija.

"No me digas que no lo conoces porque he visto cuando le hablas por Instagram porque hasta después que yo terminé con él, tenía abiertas todas sus redes en mi teléfono", escribió Samahara Lobatón en uno de sus mensajes, sugiriendo que Alexa había estado en contacto con el cantante. La influencer continuó acusando a Alexa de buscar a Torres de manera intencionada y sin respeto hacia su relación pasada.

Alexa intentó defenderse de los ataques

En su defensa, Alexa respondió con un audio asegurando que no tiene ningún vínculo con Bryan Torres más allá de haberlo conocido a través de un amigo en común. "No tengo nada con Bryan, lo conocí por un amigo (...) Si podría tener algo con él, al final él está soltero y yo estoy soltera", afirmó, pidiendo a Samahara que mantuviera la calma.

No obstante, la situación empeoró cuando Samahara volvió a atacar, esta vez acusando a Alexa de no tener códigos de conducta y de haberse interesado en otras exparejas de su familia. "La misma mie*** me hiciste con Youna que si no te lo comiste fue porque no estaba acá", agregó Samahara.

Por su parte Alexa optó por comunicarle a Youna sobre las quejas de Samahara. La reacción de Youna fue impactante y franca, criticando a la madre de su hija y señalando que no tenía autoridad para hacer tales reclamos, dado que no están juntos desde hace un año. "La hue**** está recontra dolidaza pes, por lo que ha visto en las imágenes", comentó Youna sobre Samahara Lobatón.