¿Le dio la razón? Ana Paula Consorte le responde a Magaly: "Es cierto, el amor no se mendiga"

Ana Paula Consorte sorprendió en sus redes sociales luego de realizar una transmisión en vivo en donde le responde directo a Magaly Medina luego de especularse que la brasileña y el jugador estarían nuevamente distanciados.

La pareja del popular 'Depredador' se tomó de buen humor las declaraciones de Magaly y le respondió fiel a su estilo e incluso dándole la razón a la enemiga de su pareja.

Sin filtros

Ana Paula dejó con la boca abierta a sus seguidores luego de hacer una transmisión en vivo donde se le ve sintonizando el programa de Magaly y escuchando todas las cosas que la conductora decía de ella.

Lejos de enojarse con la periodista, la brasileña se mostró tranquila y hasta le dio la razón en algunas cosas a la 'Urraca'.

"Ahora que estoy en Perú me gusta el chisme, tengo que ver para ver que pasa", dijo inicialmente Ana Paula mientras veía 'Magaly Tv La Firme'. Incluso rechazó que se haya peleado con Paolo en el cumpleaños de su suegra ya que como se sabe al día siguiente tomó un avión directo a Brasil.

Seguidamente Magaly cuestionó que nuevamente la pareja se deje de seguir en redes sociales y que Ana Paula retire las fotografías con el jugador de su Instagram dando a conocer a todo el mundo que se encuentra en peleas con Guerrero.

Ana Paula Consorte le responde a Magaly

"Es un acto impulsivo porque cuantas veces ha sacado las fotos de las redes", dijo Magaly a lo que de inmediato Ana Paula respondió: "Saco las fotos porque quiero, es mi Instagram y pongo lo que quiero. No es tóxico acaso no puedo sacar lo que quiera de mi Instagram", dijo la brasileña.

Asimismo, la conductora recalcó que considera que Consorte tiene un carácter impulsivo y que no aguanta pulgas, sin embargo, la brasileña desmintió ser una mujer que actúe por impulso.

"Tengo un carácter fuerte pero impulsiva no porque si fuera impulsiva...", agrego, incluso eso no fue todo ya que Ana Paula coincidió con la conductora cuando recalcó que 'el amor no se mendiga': "Es cierto, no se mendiga", dijo la pareja de Paolo.

Por otro lado, salieron a la luz fotografías donde se confirma que Ana Paula Consorte si asistió al cumpleaños de su suegra Doña Peta y rechazó las especulaciones donde se decía que la madre de Paolo no la había invitado.

Peluchín 'trollea' a Ana Paula Consorte por corte de internet en su mansión

Ana Paula Consorte no pasó por alto el corte de Internet que sufrió poco antes del estreno de su canal de YouTube, en el que entrevistó a Paolo Guerrero con preguntas incisivas de sus seguidores, abordando aspectos de su relación con El Depredador y revelando la fecha de su boda.

La entrevista sorprendió al futbolista de la UCV, quien estaba jugando en su celular y se vio obligado a responder al darse cuenta de que lo estaban grabando todo el tiempo. Rodrigo González no dudó en sospechar del hijo de Doña Peta y sugirió que él podría haber influido para que su novia no se desenvolviera en las redes sociales.

"Ella usa sus plataformas cuando tiene tu marido el WhatsApp de Richard y Richard puede hacer algo por ti (...) Paolo le ha cortado el Internet para que deje de preguntar disparates como de cuándo se casan y esas preguntas incómodas que no puede responder", dijo entre risas.