Magaly le responde a Alejandra Baigorria: "Mi sueño no fue casarme con el primero que se cruzaba"

Magaly Medina afiló su lengua en su último programa para responderle a Alejandra Baigorria quien al parecer se habría referido a la 'urraca' en una reciente entrevista luego de que la conductora afirmara que la empresaria estaba desesperada por casarse.

La periodista no pasó por alto sus declaraciones y le dejó en claro que jamás se le faltó el respeto solo opinó sobre su próximo matrimonio y su historial con sus anteriores parejas.

La desmiente

Alejandra Baigorria no se quedó callada luego de que la "Urraca" afirmara que la empresaria se encontraba desesperada por casarse y que había sido un patrón con todas sus exparejas con las que casi llega al altar.

Es así que la conocida como la "Gringa de Gamarra" dejó entrever que el sueño de Magaly es comprarse una cartera lujosa y no por eso la va a criticar, por ello pidió respetar los sueños de cada mujer.

"El sueño de una mujer puede ser comprarse una cartera Hermès, que para mí es irrelevante, y no porque quieras comprarte una cartera de 28 mil dólares voy a decir que es una persona materialista, es su sueño, hay que respetarlo, cada uno tiene su sueño y hay que respetarlo, no lo compartes, pero lo respetas", dijo Ale.

Evidentemente, la conductora se tomó personal sus declaraciones para el programa de América Espectáculos y reveló que jamás ha tenido la intención de presumir sus lujos pues cada cosa que se ha comprado ha sido con su propio esfuerzo.

"Si se dirige a mí, yo nunca he tenido como sueño tener carteras o joyas, mi sueño siempre fue convertirme en una profesional exitosa", respondió fuerte y claro la conductora.

Asimismo, le recordó que a comparación de ella nunca ha tenido el sueño de llegar al altar y ser esposa de alguien ya que priorizó su formación académica.

"Mi sueño no fue casarme con el primero que se cruzaba por mi vereda, no fue ser esposa", arremetió la urraca.

Por otro lado, Magaly aclaró que nunca le faltó el respeto a Alejandra solo aseveró que siempre tuvo la idea desesperada de casarse a toda costa, sin embargo, nunca se concretó hasta su última relación con Said Palao.

"Nosotros respetamos que seas una mujer trabajadora, emprendedora. Desgraciadamente tiene una obsesión por casarse y formar una familia. Eso de las carteras no es el sueño de nadie, es consecuencia de, es fruto de tu trabajo", sentenció Magaly.

Finalmente, la periodista aseveró que si hoy en día puede gozar de algunos lujos es porque ella se esforzó para comprarse lo que siempre quiso gracias a su trabajo.

"Y frívola soy, siempre me he reconocido, pero nunca ha sido mi sueño, es consecuencia de, tú trabajas, te esfuerzas y te das los gustos que te da la gana", concluyó.

Alejandra Baigorria resta importancia a indirectas de Macarena Vélez

Alejandra Baigorria no se quedó callada y respondió a las declaraciones de Macarena Vélez, quien recientemente reveló que aún usa una cadena de oro que le regaló Said Palao. La empresaria y futura esposa de Said habló para las cámaras de "Amor y Fuego" y dejó claro que no le interesa lo que diga la ex de su novio.

Cuando le preguntaron sobre el comentario de Macarena, Alejandra fue directa. "Ninguna, ¿qué voy a opinar? De cosas irrelevantes no opino, estoy demasiado ocupada en mis negocios, en mis cosas, en mi matrimonio, para preocuparme por cosas irrelevantes", dijo. Alejandra dejó claro que está enfocada en su boda con Said Palao y no tiene tiempo para dramas.

Alejandra también insinuó que Macarena solo busca llamar la atención. "Las cosas se toman de quién viene y de cómo viene. Tú sabes cómo es el negocio de la televisión, si ya no estás en un programa, qué hacen algunos, en vez de tener sus empresas, tienen que buscar la forma de figurar, chévere, yo tengo otra forma", agregó la 'Gringa de Gamarra'. Con esto, Alejandra dio a entender que Macarena está intentando mantenerse en el ojo público.

Preparativos de boda. Alejandra y Said están ocupados con los preparativos de su boda, después de más de tres años de relación. La empresaria de Gamarra está emocionada y enfocada en este importante evento, dejando en segundo plano los comentarios de otras personas.