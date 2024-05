¿Pasada de copas? Macarena Vélez es captada en apasionados besos, pero sufre tremenda caída

El programa de espectáculos Amor y Fuego difundió fotografías de Macarena Vélez besándose apasionadamente con un hombre desconocido en un automóvil, después del concierto de Sebastián Yatra. Sin embargo, más tarde la figura de la televisión sufrió una gran caída.

Ante ello, muchos señalan que la modelo habría estado pasada de copas. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Macarena Vélez es captada en apasionados besos

En la más reciente edición de Amor y Fuego, se compartieron imágenes de lo que fue el fin de semana de Macarena Vélez, quien fue captada en apasionados besos con un misterioso galán. No obstante, la modelo habría estado pasada de copas, pues luego fue vista sufriendo una aparatosa caída.

En las imágenes se puede apreciar cómo Macarena Vélez camina junto a un acompañante. Sin embargo, pierde el equilibrio y se cae abruptamente. En Twitter, el usuario "Pajita" dejó entrever que la influencer estaba pasada de copas. "Macarena Vélez chapa y de ahí se va de muelas! El hígado de la amiga tioctan ya pide jubilación anticipada", escribió.

Todo este episodio sucedió luego del concierto de Sebastián Yatra, al cual la modelo asistió el sábado por la noche. En el concierto, se apreció a su galán 'madurito', quien estuvo acompañando a la modelo. Al salir, la modelo se dirigió junto a su hermano y una amiga a seguir la fiesta en una discoteca de Lince.

Aún conserva regalo de Said Palao

Durante su participación como invitada en "América Hoy", la exintegrante de "Combate" sorprendió al revelar que todavía conserva un regalo de una relación pasada. Todo comenzó cuando se estaba discutiendo en el programa sobre los lujosos obsequios que reciben las celebridades. En ese momento, la conductora Janet Barboza aprovechó para preguntarle a Vélez sobre el regalo más costoso que había recibido.

Sin vacilar, Macarena mencionó que se trataba de la cadena de oro que llevaba puesta. Lo impactante fue que reveló que este regalo había sido de su expareja Said Palao, quien está próximo a casarse con Alejandra Baigorria. "Me llevo siempre lo mejor y nada más. Este dije es de Said y este es de Rafael, mi último ex. Me gusta la cadena y no tengo que ocultarlo. Me encanta y ya está", reveló Vélez para sorpresa de los conductores del magazine matutino.

Las presentadoras del programa quedaron sorprendidas por esta revelación. Para calmar su sorpresa, Macarena explicó que suele usar los regalos que le han dado sus exparejas, ya que cree que las cosas "están hechas para usarse". Por último, la modelo enfatizó que ha mantenido una buena relación con la familia Palao.