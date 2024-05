¡Terrible! Filtran chat íntimo de Miguel Trauco y usuarios quedan en shock

Miguel Trauco, el conocido futbolista peruano, está en el ojo de la tormenta tras la filtración de una conversación íntima. La revelación ha dejado a muchos sorprendidos y ha generado un gran revuelo en las redes sociales.

Filtran chat íntimo de Miguel Trauco

El futbolista Miguel Trauco está en el centro de la polémica tras la filtración de una supuesta conversación privada en redes sociales. El video de la conversación, que se viralizó en Twitter (ahora X), muestra mensajes íntimos que supuestamente envió Trauco a otra persona a través de Instagram.

Todo comenzó cuando se viralizó en Twitter (ahora X) un video de 13 segundos que muestra una supuesta conversación de Miguel Trauco en Instagram. En el chat, que tiene un tono picante, se ve un intercambio de mensajes con contenido íntimo. Por el video, se puedo notar que fue un chat efímero, es decir, de esos que se envían y solo se pueden ver hasta que la persona sale de la conversación.

Al parecer, la persona con quien conversó con él habría grabado el chat hot. Aunque no se ha confirmado la fecha del chat, la divulgación se dio el último fin de semana, causando una ola de comentarios y reacciones entre los usuarios.

Que paso aquí Miguel trauco ex jugador de @Universitario que fuerte 🤣@RicLaTorreZ pic.twitter.com/kn5vWtx4U9 — Asociación De Dibujitos Aliancistas (OFICIAL) (@dibujitos72954) May 27, 2024

Los usuarios de Twitter reaccionaron rápidamente a la filtración. Uno de los primeros en compartir el chat fue un usuario identificado con Alianza Lima, lo que provocó la molestia de los hinchas de Universitario de Deportes. Comentarios como "Como ya perdieron el Apertura, ahora hablan de Trauco", "No les queda de otra que buscar el desenfoque" y "La necesidad de decir que es exjugador de la U" inundaron la red social.

Hasta el momento, Miguel Trauco no ha emitido ningún comentario sobre la filtración del chat. Su silencio ha dejado a muchos seguidores esperando una aclaración o desmentido. El futbolista no ha confirmado ni desmentido la autenticidad de la conversación filtrada, lo que ha generado aún más especulación.

La controversia con su exesposa

Esta no es la primera vez que Trauco se ve envuelto en una polémica. Recientemente, su exesposa, Karla Gálvez, lo acusó públicamente de no querer pagar un viaje escolar para sus hijos. Gálvez criticó a Trauco en redes sociales.

"Entiendo que no hayas tenido la oportunidad de tener una buena educación, pero no por ello vas a pretender que tus hijos pasen por lo mismo. O por lo que es peor, que tú creas y les digas que un viaje de estudios solicitado por el cole no tenga ningún beneficio, y solo por no querer pagar. Egoísta, imbécil de...", escribió.

Karla Galvez, ex esposa de Miguel Trauco, ¿le manda mensaje al papá de sus hijos?: "Egoísta, imbécil de m**" 😦👇🏼 pic.twitter.com/6AXYMvZNTG — Ric La Torre (@RicLaTorreZ) May 21, 2024

Convocatoria a la Copa América. En medio de esta controversia, el entrenador de la selección peruana, Jorge Fossati, dio a conocer la lista de jugadores convocados para la Copa América 2024, y el nombre de Miguel Trauco no figura en la nómina.

Los jugadores convocados incluyen a Pedro Gallese, Anderson Santamaría, Luis Abram, Luis Advíncula, Miguel Araujo, Marco López, Alexander Callens, Oliver Sonne, Piero Quispe, Sergio Peña, Jesús Castillo, Renato Tapia, Wilder Cartagena, Bryan Reyna, André Carrillo y Gianluca Lapadula.

🗣️ 𝗟𝗼𝘀 𝗲𝗹𝗲𝗴𝗶𝗱𝗼𝘀 𝗱𝗲𝗹 𝗲𝘅𝘁𝗲𝗿𝗶𝗼𝗿



Estos son los futbolistas que militan en el extranjero convocados a #LaBicolor 🇵🇪 para el periodo FIFA de junio #UnSentimientoQueNosUne pic.twitter.com/2kNQRX558B — La Bicolor (@SeleccionPeru) May 23, 2024

La filtración del chat íntimo de Miguel Trauco ha generado un gran revuelo en las redes sociales, dejando a muchos sorprendidos y esperando una respuesta del futbolista. Mientras tanto, la polémica con su exesposa añade más tensión a la situación. ¿Qué más saldrá a la luz sobre este tema? Estaremos atentos a las próximas novedades.