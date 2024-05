Miguel Trauco sobre acusaciones de la madre de sus hijos: "5300 dólares mensuales no le es suficiente"

Miguel Trauco, reconocido futbolista, ha sido objeto de críticas por parte de su exesposa, Karla Gálvez, quien lo acusó de no querer pagar un viaje escolar para uno de sus hijos. Ante estas acusaciones, Trauco decidió responder y aclarar la situación.

Miguel Trauco sobre acusaciones de la madre de sus hijos

Miguel Trauco decidió responder a las acusaciones de su expareja Karla Gálvez, quien lo criticó por no querer pagar un viaje escolar para uno de sus hijos. En un mensaje de WhatsApp enviado a un programa de Tarapoto, Trauco defendió su posición y explicó que le da una pensión mensual de $5,300 para el cuidado de sus hijos.

Miguel Trauco responde a la madre de sus hijos. (Willax TV)

"No es que tenga pensamiento antiguo, solo que ya me cansé de que me agarren de gil. Dice que ella no tiene para pagar un extra en el cole, pero para estar viajando semanalmente a Tarapoto a juerguear sí tiene", expresó Trauco.

Trauco detalló que le da a Gálvez una pensión mensual de $5,300, sugiriendo que esta cantidad debería ser suficiente para cubrir todos los gastos necesarios. "Tantas madres solteras que les dan 1,000 soles de pensión y viven tranquilas, sin embargo, a la Sra. 5,300 dólares mensuales no le es suficiente", afirmó el futbolista.

¿Qué le reclamó Karla Gálvez?

Karla Gálvez utilizó sus redes sociales para expresar su molestia con Trauco. En su mensaje, cuestionó que un padre le diga a sus hijos que un viaje de estudios "no tiene ningún beneficio" para evitar pagarlo. "Entiendo que no hayas tenido la oportunidad de tener una buena educación, pero no por ello vas a pretender que tus hij@s pasen por lo mismo", escribió Karla.

Además, añadió: "O por lo que es peor, que tú creas y les digas que un viaje de estudios solicitado por el cole no tenga ningún beneficio, y solo por no querer pagar".

Karla Galvez, ex esposa de Miguel Trauco, ¿le manda mensaje al papá de sus hijos?: "Egoísta, imbécil de m**" 😦👇🏼 pic.twitter.com/6AXYMvZNTG — Ric La Torre (@RicLaTorreZ) May 21, 2024

Karla Gálvez afirmó que su exesposo estaba evadiendo sus responsabilidades y que el dinero que él proporcionaba no era suficiente para cubrir todas las necesidades de sus hijos. "Egoísta, imbécil de ***", fue parte de su fuerte mensaje.

La disputa entre Miguel Trauco y Karla Gálvez ha generado una gran controversia, especialmente en las redes sociales, donde ambos han expresado sus puntos de vista. Los seguidores se han dividido, con algunos apoyando a Trauco y otros a Gálvez, mostrando la complejidad de la situación.

Este conflicto entre Miguel Trauco y Karla Gálvez pone en evidencia las dificultades que pueden surgir en las relaciones después de una separación, especialmente cuando hay hijos de por medio. Mientras tanto, el público sigue atento a los próximos movimientos de ambos.