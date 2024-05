Daniela Darcourt dedica unas bellas palabras a sus fans, equipo y artistas por 'Renacer': "Millones de gracias"

La joven Daniela Darcourt ha encantado al público con su voz, canciones y personalidad única. Hace poco, estrenó su nuevo álbum musical llamado 'Renacer' y decidió dedicar unas bellas palabras a todo su equipo de trabajo, artistas y fans por hacer todo posible.

¡Agradecida con su público!

Daniela Darcourt es una reconocida artista peruana que se convertido en el orgullo de sus compatriotas, al resaltar con su música a nivel internacional. Hace unos días, estrenó su álbum 'Renacer' y no puede creer el gran apoyo que viene recibiendo de todos sus fans.

"¡Son los mejores! Quiero agradecer a cada uno de estos grandes maestros de la música que no dudaron en decirme que si cuando les conté de este proyecto. Los amo , los respeto con todo el corazón", dijo la peruana en agradecimiento a los cantantes que colaboraron con ella en sus temas.

Luego, Daniela agradeció a todo su equipo de trabajo: "A cada uno de ingenieros y músicos que se sumaron a esta aventura, MILLONES DE GRACIAS, sin ustedes, no hubiera sido posible. A todo mi equipo de trabajo, gracias por su entrega y por confiar en mí para seguir avanzando... Familia, disfrute de este viaje musical lleno de mucho amor, amor y más amor. Bienvenido 'Renacer'".

¡Su nuevo álbum 'Renacer'!

Daniela Darcourt acaba de lanzar su nuevo álbum musical que cuenta con temas inéditos con reconocidos artistas internacionales. Desde su lanzamiento, el público ha quedado encantado por sus canciones y colaboraciones musicales, volviéndose en sus favoritas.

'Renacer' está compuesto por "Se Siente Bien" con Motiff, "Te Amo" con Noel Schajris, "Aunque Sea en Otra Vida" con Tito Nieves, "La Última Canción" con Lenier, "Amor Mío" con Grettel Garibaldi, "Cada Vez Que Te Veo" con Norberto Velez Curbelo y "Solo Es Una Amiga" con Álvaro Rod.

Más de Daniela Darcourt

La cantante Daniela Darcourt es una artista del género de la salsa que inició su carrera como solista hace seis años y viene avanzando con mucha fuerza. Gracias a su música, fue nominada en varios eventos musicales internacionales, pero el más significativo fue a 'Mejor Álbum de Salsa' al Latin Grammys. Aunque no logró llevarse el premio, se siente muy orgullosa de haber participado.

Es conocida por grandes éxitos musicales como "Señor Mentira", "Con Mi Amiga", "Probablemente", "Adiós Amor", "Te Equivocaste Conmigo", "Si Tú Te Atreves", "Ya No Te Amor", "No Me Lo Creo" y muchos más. Además, Daniela Darcourt ha colaborado con grandes artistas musicales como Tito Nieves, Noel Schajris, N'Klabe, Eva Ayllón, Motiff, Combinación de la Habana, entre otros.