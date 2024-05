¡Para no trabajar! Mujer tiene 20 hijos de padres distintos: "El Gobierno me ayuda"

Cada vez son menos las familias numerosas, aunque siempre hay excepciones. Es el caso de una mujer se ha hecho viral por su historia de maternidad. La mujer tiene 20 hijos de 20 padres diferentes.

La madre de familia no hace caso a las mies de críticas que recibe en redes sociales por este método de generar ingresos a su vivienda y asegura que tendrá más hijos.

De locos

Este caso que viene despertando la indignación de muchos cibernautas ocurre en Colombia donde Doña Martha ya va teniendo 20 hijos de diferentes padres con la finalidad de recibir dinero del Gobierno por cada uno de ellos.

"Yo esto lo tomo, mami, como un negocio... La verdad es que, como el Gobierno me ayuda por cada niño, entonces yo recibo un dinerito por cada niño...", dijo la mujer.

Aunque muchos han puesto en duda la veracidad de su historia, la mujer ha publicado varios vídeos donde habla de su maternidad a sus 39 años. Doña Martha tiene 20 hijos, cada uno de un progenitor diferente y de algunos de los que ni siquiera sabe el nombre.

Por otro lado, este caso también ha sido duramente criticado porque la madre de los 20 niños asegura no conocer a los padres de sus pequeños, pues se excusó en que estaba de fiesta y ya no recuerda más.

"Ni idea, la verdad yo me fui de rumba y en esa rumbita me gustó el muchacho y así quedé, la verdad no sé ni dónde vive, no lo conozco ni tampoco me interesa", dice sobre el padre de su hijo.

La mujer espera un hijo en camino, tiene dos emancipados y 17 menores, de entre 15 años y dos años a su cargo. De los demás padres, asegura que "son de esos papás irresponsables que tienen hijos, pero...". agregó.

Doña Martha vive con los 17 menores y embarazada en una casa de tres habitaciones, aunque hay asociaciones que se han volcado con ella para darle un espacio mejor. Asegura que no parará y explica su día a día.

"Es difícil, sí, pero mirándolo positivamente es hasta bueno porque así no trabajo. Con las ayudas del Gobierno, con eso tengo y fuera de eso los vecinos me ayudan, también si me veo muy atrancada o algo así, me voy para la iglesia y me ayudan", añadió.

Doña Martha recibiría unos 464 euros al cambio por sus hijos, unos 2.000.000 pesos, ello le llega para salir adelante.

La madre Guinness de los Récords con un total de 69 hijos

¿Cuántos hijos puede tener una mujer? Podría ser la pregunta del millón que el Libro Guinness de los Récords ya ha desvelado. Se trata de la mujer Valentina Vassilyeva, la primera esposa de un campesino de Rusia, cuyo nombre era Feodor Vassilyev.

La pareja vivió en el siglo XVIII y la historia dice que Valentina nació en el 1707 y falleció en el año 1782. Según el Libro Guinness de los Récords, es "la mujer con más hijos de toda la historia".

Normalmente, las familias tienen uno, dos o tres hijos, y algunas quizás unos cuantos más, especialmente antiguamente cuando los hijos eran utilizados también como una ayuda para las labores de la labranza y de la casa. Pero ella logró dejar una descendencia de 69 niños.

Valentina Vassilyeva, según un informe de un monasterio local al gobierno de Moscú, dio a luz a un asombroso número de niños entre 1725 y 1765, entre ellos 16 pares de gemelos, siete pares de trillizos y cuatro pares de cuatrillizos, con un total de 69 hijos.

Según explica BBC, la mujer podría haber tenido embarazos de 37 semanas con gemelos, embarazos de 32 semanas con trillizos y embarazos de 30 semanas con cuatrillizos.