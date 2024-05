Julián Zucchi sorprende cantando 'La Flor de la Canela': "Humilde homenaje a Lima"

Julián Zucchi ya se encuentra recuperado del escándalo que protagonizó hace un mes cuando hizo una transmisión en vivo en sus redes en aparente estado de ebriedad y es que el actor al parecer no habría superado su rompimiento con Yiddá Eslava.

Pese a todo ello decidió volver por la puerta grande y anunciar que su vida tomó un mejor rumbo para su bienestar y de los suyos, es así que el argentino se animó a cantar 'La Flor de la Canela', tema de la gran Chabuca Granda.

Deleita con su interpretación

Julián Zucchi esta vez sorprendió a sus seguidores anunciando que deseaba hacerle un homenaje a su segundo hogar: Lima por lo que no dudó en cantar una de las canciones simbólicas en nuestro país.

"Hace 27 años, pisé Lima por primera vez. Desde entonces, he sido testigo de sus cambios y evoluciones, y hoy, esta ciudad no solo es mi hogar, sino un espacio que llevo en el corazón", dijo inicialmente.

Incluso recalcó que le gustó mucho los temas de Chabuca Granda por lo que se animó a interpretar una de las canciones más famosas de la artista criolla.

"Hace 13 años, la música de Chabuca Granda me cautivó con 'La Flor de la Canela', y desde el primer acorde, supe que había encontrado un nuevo amor", agregó.

Es así como el actor y productor decidió hacerle un pequeño homenaje a la ciudad que ha sido no solo su hogar sino también la de sus hijos a quienes ama con lucra y por quienes decidió sanar desde adentro.

"Hoy, quiero compartir con ustedes este humilde homenaje a Lima, una ciudad de contrastes y bellezas, a través de esta canción que captura su esencia única", dijo mientras cantaba el tema de 'La Flor de la Canela'.

Lejos de ser blanco de críticas, el actor recibió elogios de sus seguidores quienes lo animaron a seguir cantando diversos temas y de otro géneros: "Deberías hacer un disco con valses en ese ritmo, te quedó hermoso", "Vivo en buenos aires argentina, escuchar este tema, que es una reliquia para todos los peruanos", "Ya ahora un Huayno y luego un festejo y luego una salsa", "Soy peruana, vivo en Milán y tú canción me llegó al ❤️ éxitos en todo lo que hagas", comentaron algunos.

Hasta el momento el actor se ha mostrado agradecido con sus seguidores por la calurosa bienvenida a sus plataformas digitales donde ha podido contar su proceso de sanación.

Julián Zucchi rompe su silencio luego de realizar EN VIVO en estado de ebriedad

El más reciente incidente protagonizado por Julián Zucchi antes de apartarse de la atención pública fue una transmisión en vivo en estado de embriaguez, durante la cual lloró angustiosamente por sus hijos y por la difícil situación que afectaba a su familia.





Ahora, el argentino regresa con una actitud renovada y destaca que después de esa famosa transmisión en vivo, recibió apoyo de sus seres queridos. "Yo no me enorgullezco de ese live que hice, pero lo agradezco porque gracias a eso me di cuenta que había cosas que tenía de cambiar. Fue un llamado de ayuda y por suerte la gente que quería sí me ayudó a cambiar", sostuvo.

En la segunda mitad de abril, Julián Zucchi causó preocupación entre sus seguidores al hacer una transmisión en vivo aparentemente bajo los efectos del alcohol. Durante el evento, el actor lloró intensamente al mencionar a sus hijos y la situación de su madre, todo esto en medio de la confrontación mediática con Yiddá Eslava.