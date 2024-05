¡Indignado! Sergio Galliani expone a restaurante que lo obligó a pagar propina ¿Qué pasó?

Sergio Galliani, el recordado 'Nachito', usó sus redes sociales para expresar su disconformidad con un reconocido restaurante de pollos a la brasa que se habrían cobrado sin su consentimiento el pago por sus servicios, es decir la propina.

El actor compartió la foto del estado de cuenta donde figura a detalle el pago de este monto que el consideró absurdo y pidió la opinión de sus seguidores para saber más sobre el tema.

Fastidiado

El reconocido actor Sergio Galliani se mostró incómodo con un pago que no considera justo luego de asistir a un conocido restaurante en Miraflores por lo que no dudó en contar su experiencia a través de su cuenta de Instagram.

"Me fui a un restaurante en Miraflores pero a la hora que me dan la cuenta me llamó la atención primer que la señorita que me atendió no me pida propina y de ahí me puse a revisar la boleta porque la señorita no me pidió propina y me pareció rarísimo pero acá veo el total del pago", dijo inicialmente.

Sergio acotó que la persona que lo atendió jamás le pidió propina lo que considero bastante extraño ya que en todo restaurante te piden la propina antes de retirarte.

"Ahí viene el servicio 10% sale 4.48 acá está mi otra duda, servicio 10% eso quiere decir la propina, te pueden exigir así la propina 10 por 100 de la cuenta porque los mozos siempre te preguntan si vas a dejar propina, acá te clava 10 por 100", agregó.

Ante este caso del recordado 'Nachito' usuarios no dudaron en opinar sobre su situación algunos a su favor y otros revelaron que el restaurante está cumpliendo las reglas.

"Eso es legal??????? Abogadossss iluminennos", "Ma propina no es obligatoria. Para eso ellos tienen un sueldo que es para atender a la gente", "El precio que te están cobrando es el mismo que aparece en carta , no hay ningún engaño no se está aumentando un adicional sobre el precio de carta", "En varios restaurantes hacen eso quien controla ese abuso", "para apoyar la reactivación económica en el sector restaurantes como consecuencia de la pandemia, el IGV paso de ser 16+2 % a 8+2% (el 2% es IPM)", comentaron algunos.

Ante los diversos comentarios el actor solo atinó a responder algunos y reaccionar a otros al parecer lo habrían ayudado con la duda de los costos que detalla la empresa de comida en la boleta.

Sergio Galliani revela por qué rechazó volver a ser a "Nachito" en AFHS

Si estaban esperando ver de nuevo a Sergio Galliani en la pantalla interpretando a 'Nachito', parece que tendrán que esperar sentados. El actor ha revelado por qué rechazó regresar al programa para retomar su papel como el querido personaje.

En una entrevista reciente con Jesús Alzamora y María Paz en La Lengua, Galliani explicó que decidió no aceptar la oferta para volver a la serie porque ahora prefiere dedicar su tiempo a otras cosas, como el deporte y disfrutar de la vida al aire libre.

"No me voy a comer 12 horas del día ahorita (...) Yo vengo de una familia longeva, quiero envejecer parado. Yo toda la vida he trabajado con la mente, por eso hago caminata de montaña y me gustan esas cosas", afirmó Galliani.

"No me voy a comer 12 horas del día ahorita (...) Yo vengo de una familia longeva, quiero envejecer parado. Yo toda la vida he trabajado con la mente, por eso hago caminata de montaña y me gustan esas cosas", afirmó Galliani.

El actor también compartió que, aunque lo llamaron para participar en la nueva temporada de "AFHS", ha dejado de hacer televisión desde hace un tiempo. Según él, hay un mito en la industria que dice que si no estás en pantalla, la gente se pregunta cómo te estás manteniendo económicamente.

"Yo he trabajado toda mi vida para a los 50 poner un freno de mano. A lo que me dedico ahora es a disfrutar con energía, con juventud, y sobre todo manteniéndome como para llegar a los 100 años. Mi meta es llegar a los 100 años físicamente y estar parado", explicó el actor.