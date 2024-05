Julián Zucchi rompe su silencio luego de realizar EN VIVO en estado de ebriedad: "Fue un llamado de ayuda"

El popular actor Julián Zucchi reapareció totalmente renovado luego de los últimos escándalos que protagonizó. Recordemos que antes de cerrar temporalmente sus redes sociales, la expareja de Yiddá Eslava realizó un EN VIVO en estado de ebriedad en donde se le vio llorar desconsoladamente por sus hijos y la situación de su familia.

Ahora, el actor parece haber superado este momento, pues hizo una reflexión sobre lo vivido reconociendo su error. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Julián Zucchi reaparece tras EN VIVO ebrio

El más reciente incidente protagonizado por Julián Zucchi antes de apartarse de la atención pública fue una transmisión en vivo en estado de embriaguez, durante la cual lloró angustiosamente por sus hijos y por la difícil situación que afectaba a su familia.

Ahora, el argentino regresa con una actitud renovada y destaca que después de esa famosa transmisión en vivo, recibió apoyo de sus seres queridos. "Yo no me enorgullezco de ese live que hice, pero lo agradezco porque gracias a eso me di cuenta que había cosas que tenía de cambiar. Fue un llamado de ayuda y por suerte la gente que quería sí me ayudó a cambiar", sostuvo.

En la segunda mitad de abril, Julián Zucchi causó preocupación entre sus seguidores al hacer una transmisión en vivo aparentemente bajo los efectos del alcohol. Durante el evento, el actor lloró intensamente al mencionar a sus hijos y la situación de su madre, todo esto en medio de la confrontación mediática con Yiddá Eslava.

Asume su responsabilidad

El actor enfatizó que ahora asume su responsabilidad y que el tiempo fuera de la atención pública le ha sido beneficioso en este proceso. "(¿Sigue culpando a Amor y Fuego?) No, yo acepto mi responsabilidad, entiendo que no supe manejarme en el medio de esa locura, sentir que todos los días hablaban de mi vida cosas que yo no quería que se hagan públicas. Hoy la verdad no culpo a nadie, no responsabilizo a nadie", manifestó.

Recordemos que durante el escándalo en el que estuvo envuelto, el actor consideró que se estaba haciendo una campaña en su contra, sobre todo en los programas como el de Magaly Medina y Rodrigo González. No obstante, ahora su perspectiva ha cambiado totalmente.

Por último, el actor Julián Zucchi remarcó que se siente más fuerte y capaz de enfrentar los diversos problemas que tiene en frente. "Me siento más fuerte, antes leer criticas me hubieran afectado, yo soy muy sensible y los comentarios me dolían, y ayer cuando leía los comentarios ya lo veo desde otra perfectiva", indicó.