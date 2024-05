Magaly destruye a Samantha Batallanos tras minimizar abusos de Maicelo: "Es una pérdida de tiempo"

En el último programa de Magaly TV la firme la conductora criticó y condenó el comportamiento de Samantha Batallanos luego de pasar por paños tibios la terrible experiencia que vivió al lado de su expareja Jonathan Maicelo.

La conductora lamentó que la modelo no haya tomado en serio toda la ayuda que se le brindó en su momento Y que ahora quiera tomarlo como una experiencia que vivió sin darle mucha importancia.

Ya no la quiere ver más

Magaly Medina no tuvo reparos en criticar a Samantha Batallanos luego de confesar que No asistió a terapia psicológica luego de hacer público las agresiones que según ella fue víctima de parte de Jonathan Maicelo.

En una entrevista para un diario local la modelo aseveró que no fue al psicólogo.

"El psicólogo me estaba llamando para hacer un reporte a ver si te interesa y si estás viniendo porque eso tiene que ver en el parte con el proceso", dijo inicialmente la modelo.

Además, Batallanos se sincero y confesó que no considero necesario tomar ayuda de especialistas: "No estoy llevando terapia particular, la terapia que me mandó el ministerio es la que estaba llevando llevé una y tenía que seguir pero la verdad no fui", agregó.

Ante estas declaraciones la conductora criticó a la modelo por pintarse como una víctima de violencia para luego minimizar estos hechos.

"Tomarse el trabajo de denunciar de venir acá de lloriquear de pedir ayuda es decir que este hombre la maltrató la humilló le jaló los pelos al punto de agarrar un poco de su cabello en sus manos puso su cara la aplastó en el suelo", dijo la conductora.

Asimismo asevero que Samantha tiene un grave problema de dependencia emocional hacia el boxeador y esto queda confirmado en la reciente declaración de Maicelo donde deja entrever que habría retomado su relación con la influencer.

"Ahora tan feliz y contenta quiere pasar por alto todo este capítulo como muchas otras personas dependientes emocionales de su agresor", agregó.

Finalmente La popular urraca afirmó que ya no está dispuesta a perder el tiempo con la modelo por lo que prefiere ya no opinar sobre su situación.

Samantha Batallanos recuerda con cariño a Jonathan Maicelo

Recientemente, en una entrevista para el podcast de un medio de comunicación, Samantha Batallanos contó mayores detalles de lo que fue su último encuentro con Jonathan Maicelo. Según la ex Miss Grand, ambos se han perdonado por todo el daño que se causaron durante su tormentosa relación.

"Sí, claro, es un capítulo cerrado. Ya limamos asperezas, pero los procesos continúan", indicó la modelo, quien también aclaró que no sintió miedo de volver a verlo, ya que todas las emociones negativas habían quedado atrás.





"La verdad, no. Toda esa sensación, todas esas emociones que tuve en diciembre ya se habían disipado y ya solo queda la dependencia emocional, hay muchas cosas que uno tiene que atender de manera psicológica, con tratamiento, me falta esa parte", acotó.